Faber Castell hangi ülkenin markası, kimin malı?

Faber Castel hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faber Castel hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Faber Castel markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Faber Castel hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

FABER CASTELL HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Faber-Castell; Stein, Bavaria, Almanya merkezli, kırtasiye, sanat malzemeleri, yazı aleti, grafik, heykel, çizim ve resim araç gereçleri; kalem, zımba ve cetvel üreten şirkettir. 1761'de Nürnberg'de Kaspar Faber tarafından kurulmuştur. Günümüzde yedinci, sekizinci ve dokuzuncu nesil Faber ailesi üyeleri tarafından yönetilmektedir.

Faber-Castell Amerika merkez binası Cleveland, Ohio'da bulunmaktadır. Çoğu ürünü Malezya'da üretilen Faber-Castell'in lüks ürünleri Almanya'da üretilmektedir. Türkiye yöneticiliğini ise Adel yapmaktadır.

Ürünler

1850'lerden başlayarak Faber, kalemlerini üretmek için Sibirya'dan grafit ve Florida'dan sedir ağacı kullanmaya başladı.

Faber-Castell, PITT Artist kalem'leri markasıyla tanınır. çizgi roman ve Adam Hughes gibi manga sanatçıları tarafından kullanılan kalemler, hem asitsiz hem de arşiv bir Hint mürekkebi yayar ve çeşitli renklerdedir.

Aşağıdaki tablo tüm Faber-Castell ürün gruplarını içermektedir