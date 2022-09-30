F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Formula 1 bu hafta var mı?

Birçok kişinin severek izlediği ve merak ettiği F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Soruları, birçok F1 yarışı seven kişi tarafından sık sık araştırılıyor. 23 yarışlık sezon F1 tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Formula 1 bu hafta var mı?