F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Formula 1 bu hafta var mı?
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Birçok kişinin severek izlediği ve merak ettiği F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Soruları, birçok F1 yarışı seven kişi tarafından sık sık araştırılıyor. 23 yarışlık sezon F1 tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Formula 1 bu hafta var mı?
31 Temmuz tarihinde Macaristan GP'si ile yaz arasına giren F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Soruları şimdiden araştırılmaya başlandı. Merak edenler ve F1 tutkunları için F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Gibi soruları cevapladık. Peki, F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Formula 1 bu hafta var mı?
Formula 1'in sıralama turları bu hafta 1 Ekim cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Yarışlar ise 2 Ekim Pazar günü saat 15:00'da başlayacak.
2 Ekim Pazar günü saat 15:00'da başlayacak olan F1 yarışları S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 219
3. Sergio Perez (Meksika): 210
4. George Russell (Büyük Britanya): 203
5. Carlos Sainz (İspanya): 187
1. Red Bull: 545
2. Ferrari: 406
3. Mercedes: 371
4. Alpine: 125
5. McLaren: 107