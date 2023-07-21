F1 TAKVİMİ 2023 | F1 Hangi kanalda? F1 ne zaman ve tarihleri, fikstürü nedir? Formula 1 saat kaçta hangi kanalda?

Dünya üzerinde "motor sporları" denince akla gelen en büyük organizasyon hiç şüphesiz ki Formula 1. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan bu özel organizasyona ülkemizde de müthiş bir ilgi söz konusu. İzlenme sıralamalarında kendine üst sıralardan yer bulan Formula 1'de 2023 sezonu Bahreyn Grand Prix'i ile başladı. Peki, F1 Hangi kanalda? F1 ne zaman ve tarihleri, fikstürü nedir? Formula 1 saat kaçta hangi kanalda?

Ülkemizde de geniş bir kitleye hitap eden F1 yarışları merakla bekleniyor. Sporseverlerin sorduğu F1 takvimi 2023, ve F1 ne zaman soruları yanıt buldu. Peki, F1 Hangi kanalda? F1 ne zaman ve tarihleri, fikstürü nedir? Formula 1 saat kaçta hangi kanalda?

F1 TAKVİMİ 2023! FORMULA 1 NE ZAMAN?

10 takım ve 20 pilotun yarıştığı Bahreyn'de, son 2 sezonun şampiyonu, bu sezonun da en büyük favorisi olan Red Bull pilotu 25 yaşındaki Hollandalı Max Verstappen. Başarılı pilot, söz konusu yarışta damalı bayrağı en önde gören isim oldu. Verstappen'in takım arkadaşı Meksika'lı Perez de yarışı 2.sırada tamamlayınca, Red Bull daha ilk yarıştan duble yapmış oldu. Podyumun son ismi, yarışı 3.sırada tamamlayan Aston Martin'in 41 yaşındaki tecrübeli İspanyol pilotu Fernando Alonso oldu Ferrari ve Mercedes'in ilk yarış itibarıyla, biraz daha zamana ihtiyacı olduğu gözlendi. Her hafta heyecanın katlanarak artacağı Formula 1'de bu sezon sıralama turları ve büyük yarışlarla beraber, tam 23 hafta sonu büyük bir rekabet yaşanacak. 1950'den beri düzenlenen efsane şampiyonada, planlandığı gibi 23 yarış yapılabilirse 2023, "en fazla yarış düzenlenen sezon" olarak da tarihe geçecek.

F1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

F1 Takvimi 2023 belli oldu. İşte kıyasıya mücadele dolu olacak yarışlar:

2008 yılında büyük bir rekabete sahne olan Formula 1 sezonu, dünya genelinde 600 milyon tekil kişi tarafından izlenmişti. Bu, gerçekten de bir spor organizasyonu için olağanüstü bir seviye. Dünya genelinde şifreli yayınların giderek daha da yaygınlaşması ve ücretsiz spor içeriklerinin azalması trendinden kaçınılmaz şekilde nasibini alan yarışlar, şimdilerde 400-500 milyon civarı tekil kişi tarafından izleniyor. Özellikle ekonomik olarak refah seviyesini arttıran Asya ülkelerine yayılan Formula 1, Verstappen'i ciddi anlamda zorlayacak 1-2 rakip olduğu takdirde 2008'deki izleyici sayılarına ulaşabilir gibi görünüyor. Yani özetle, yarış içi dinamikler sezona olan ilgiyi doğrudan belirliyor.