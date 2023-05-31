F tipi cezaevi hangi suçları kapsar? F tipi cezaevi nedir? F tipi cezaevine hangi suçlular girer, cezaevi nerelerde var?

Cezaevleri hükümlü ya da tutukluların içerisinde tutuldukları özel güvenlikli yapılardır. Her tür cezaevi farklı türde suçları kapsar. Peki F tipi cezaevi hangi suçları kapsar? F tipi cezaevi nedir? Kimler yatar? F tipi cezaevi nerelerde var? F tipi cezaevine hangi suçlular girer?

Cezaevleri hükümlü ve tutukluların üzerine isnat edilen suçların türüne göre harflerle isimlendirilir. Mahkum yakınları tarafından özellikle araştırılan bir konu F tipi cezaevi nedir? F tipi cezaevinde kimler kalır? F tipi cezaevi hangi suçları kapsar? F tipi cezaevi nerelerde var? çok merak ediliyor. F tipi cezaevi nedir? İşte detaylar…

F TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından çokça merak edilen bir konu olan F tipi cezaevi nedir? ve F tipi cezaevine hangi suçlular girer sorularına cevap aranıyor. Mahkemelerce haklarında hüküm veya tutukluluk kararı çıkarılan kişiler üzerlerine isnat edilen suçlara göre farklı türde cezaevlerine gönderilmektedir. F tipi cezaevlerinde tehlikeli hükümlü ve tutuklu statüsündeki kişilerin bulunduğu bilinmektedir. F tipi cezaevleri içerden ve dışardan, çok yüksek güvenliğe sahip bir cezaevi türüdür. Bu tip cezaevleri firarı önlemek için yüksek önlemler alınmış, oda sistemiyle oluşturulmuş hükümlü veya tutukluların bulunduğu kurumlardır. 3 ana koridoru olan ve 5 bloktan oluşan, 57 adet 1 ve 2, 103 adet 3 kişilik odaları bulunan cezaevleri genellikle 368 kişi kapasitelidir. Bu tip cezaevlerinde; yönetim ve hizmet servis büroları ile revir, gözetim odaları, açık ve kapalı spor sahaları, ön görüşme odası, iş atölyeleri, kreş, kantin gibi mahkumların kullanıma açılan odalar vardır. Mahkumların sürekli denetim altında bulunduğu cezaevinde, ihtiyaca göre mahkumlar hücrelere gönderilebilir.

F TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?

F tipi cezaevlerinde kimlerin yattığı genellikle çok merak edilen bir konudur. Bu cezaevleri siyasi ve terör suçlarıyla yargılanan mahkumlarla anılmaktadır. Topluma karşı ağır suçlar işleyenler, devlete ve devletin organlarına yönelik suç işleyenler, uyuşturucu tacirleri, satıcıları ve kaçakçıları F tipi cezaevinde ağır suçlardan yargılanan veya ceza almış mahkumlardır ve bu tip cezaevinde yatmaktadır. Mahkum yakınları genellikle F tipi cezaevine hangi suçlular girer? Sorusunu sormaktadır. Bu tip cezaevinde genellikle ağır suçlardan ceza alanlar ya da yargılanması devam eden tutuklular yer almaktadır.

F TİPİ CEZAEVİNE HANGİ SUÇLULAR GİRER?

Mahkemelerce hakkında isnat edilen suç sonrası F tipi cezaevlerine gönderilen mahkumlar burada ceza süresini geçirmektedir. F tipi cezaevleri farklılıkları sebebiyle bu harf ile adlandırılmaktadır. Bu tip cezaevine gönderilenler genellikle ağır suçlardan dolayı yatmaktadır. F tipi cezaevlerinde devlete karşı işlenmiş birçok suçlunun olduğu bir cezaevidir. F tipi cezaevinde hafif suçlardan ceza alanlar bulunmamaktadır.

F TİPİ CEZAEVİ NERELERDE VAR?

Bu tipteki cezaevleri yüksek güvenlikli ve özel korunaklı olarak bilinmektedir. Mahkemelerce bu cezaevine gönderilen kişiler ceza süresini burada tamamlamaktadır. F tipi cezaevinde bulunan mahkumlar genellikle ağır suçlardan ceza alanlar veya ağır suçlardan tutuklu bulunanlardır. Türkiye'de yüksek güvenlikli ve ağır korumayla korunan bu cezaevinden 14 adet bulunmaktadır. Bu cezaevleri genellikle büyük şehirlerde yer almaktadır.