Ehliyet, belirli bir aracın şoförünün, sürüş yetkisinin ve yeterli bilgisinin olduğunu gösteren kart olarak tanımlanıyor. Farklı tipte ve büyüklükteki araçların sürüş yetkisini belirlemek adına farklı ehliyet sınıfları bulunuyor. Ehliyet türleri kullanılacak olan taşıtın özelliklerine göre belirleniyor. Peki, F sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? F sınıfı ehliyet nedir?

Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına, kullanıcılar sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler sürücü belgesi alabilmek için ilk etapta hangi tür aracı kullanacaklarına karar vermelidir. Çünkü her araç için aynı ehliyet verilmez. Peki, F sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? F sınıfı ehliyet nedir? İşte detaylar haberimizde...

F SINIFI EHLİYET NEDİR?

F ehliyet nedir konusu, sıklıkla araştırılan konulardan biri oluyor. M ehliyeti sahiplerinin kullanabildiği bütün araçların kullanımına olanak tanıyor. F sınıfı ehliyet 10 yıl geçerliliğe sahip oluyor.

F SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANABİLİR?

F sınıfı ehliyeti olan bireyler traktör kullanabiliyor.

F SINIFI EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI NEDİR?

F sınıfı ehliyet alabilmek için 18 yaşında olma şartı isteniyor.