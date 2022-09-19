Birçok çeşitli televizyon ve sinema projelerinde yer alan Ezra Miller'in kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşın merakla araştırdığı Ezra Miller ile ilgili bilgiler haberimizin devamında yer alıyor. Ezra Miller kimdir? Ezra Miller kaç yaşında, nereli? Ezra Miller mesleği ne? Ezra Miller hayatı ve biyografisi!

Şarkıcı, oyuncu ve müzisyen olan Ezra Miller merakla araştırılan isimlerde birisidir. 2008 yılından beridir oyunculuğu ve şarkıcılığı ile büyük hayran kitlesine sahiptir. Peki, Ezra Miller kimdir? Ezra Miller kaç yaşında, nereli? Ezra Miller mesleği ne? Ezra Miller hayatı ve biyografisi!

EZRA MİLLER KİMDİR?

Ezra Matthew Miller (d. 30 Eylül 1992), Amerikan şarkıcı, müzisyen, oyuncu ve aktivist. Çıkışını Afterschool (2008) filmi ile yapan Miller, Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011) filminde başrol oynamasının yanı sıra Saksı Olmanın Faydaları (2012) uyarlama filminde de başrolü paylaştı. 2015'te The Stanford Prison Experiment isimli korku filminde başrolü paylaştı ve komedi filmi olan Aşk Kazası'nda rol aldı. DC kurgusal evreninde Barry Allen/ Flash karakterini canlandırmakta olan oyuncu ilk kez Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde gözükmüştür. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filminde Credence Barebone'u oynamaktadır.

2008 Afterschool

2008 Californication

2009 Law & Order: Special Victims Unit

2009–10 Royal Pains

2009 City Island

2010 Every Day

2010 Beware the Gonzo

2011 Mutlu Bir Gün

2011 Busted Walk

2011 Kevin Hakkında Konuşmalıyız

2012 Saksı Olmanın Faydaları

2014 Madam Bovary

2015 The Stanford Prison Experiment

2015 Aşk Kazası

2016 Batman v Superman: Adaletin Şafağı

2016 İntihar Timi: Gerçek Kötüler

2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

2018 Fantastik

Canavarlar Grindelwald'ın suçları

2017 Adalet Birliği

2020 The Flash (dizi)

2021 Zack Snyder's Justice League

2022 Peacemaker

2022 Fantastik Canavarlar

2022 Dumbledore'un Sırları