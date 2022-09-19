Ezra Miller kimdir? Ezra Miller kaç yaşında, nereli? Ezra Miller mesleği ne? Ezra Miller hayatı ve biyografisi!
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Birçok çeşitli televizyon ve sinema projelerinde yer alan Ezra Miller'in kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşın merakla araştırdığı Ezra Miller ile ilgili bilgiler haberimizin devamında yer alıyor. Ezra Miller kimdir? Ezra Miller kaç yaşında, nereli? Ezra Miller mesleği ne? Ezra Miller hayatı ve biyografisi!
Şarkıcı, oyuncu ve müzisyen olan Ezra Miller merakla araştırılan isimlerde birisidir. 2008 yılından beridir oyunculuğu ve şarkıcılığı ile büyük hayran kitlesine sahiptir. Peki, Ezra Miller kimdir? Ezra Miller kaç yaşında, nereli? Ezra Miller mesleği ne? Ezra Miller hayatı ve biyografisi!
EZRA MİLLER KİMDİR?
Ezra Matthew Miller (d. 30 Eylül 1992), Amerikan şarkıcı, müzisyen, oyuncu ve aktivist. Çıkışını Afterschool (2008) filmi ile yapan Miller, Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011) filminde başrol oynamasının yanı sıra Saksı Olmanın Faydaları (2012) uyarlama filminde de başrolü paylaştı. 2015'te The Stanford Prison Experiment isimli korku filminde başrolü paylaştı ve komedi filmi olan Aşk Kazası'nda rol aldı. DC kurgusal evreninde Barry Allen/ Flash karakterini canlandırmakta olan oyuncu ilk kez Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde gözükmüştür. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filminde Credence Barebone'u oynamaktadır.
2008 Afterschool
2008 Californication
2009 Law & Order: Special Victims Unit
2009–10 Royal Pains
2009 City Island
2010 Every Day
2010 Beware the Gonzo
2011 Mutlu Bir Gün
2011 Busted Walk
2011 Kevin Hakkında Konuşmalıyız
2012 Saksı Olmanın Faydaları
2014 Madam Bovary
2015 The Stanford Prison Experiment
2015 Aşk Kazası
2016 Batman v Superman: Adaletin Şafağı
2016 İntihar Timi: Gerçek Kötüler
2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?
2018 Fantastik
Canavarlar Grindelwald'ın suçları
2017 Adalet Birliği
2020 The Flash (dizi)
2021 Zack Snyder's Justice League
2022 Peacemaker
2022 Fantastik Canavarlar
2022 Dumbledore'un Sırları