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EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ezogelin çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ezogelin çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?
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Ezogelin çorbası nerenin ve Ezogelin çorbası nasıl yapılır merak ediliyor. 30 Ekim Çarşamba günü yayınlanan MasterChef programında dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Peki, MasterChef Ezogelin çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?

Ezogelin çorbası tarifi veEzogelin çorbası nasıl yapılır ve hangi yöreye ait olduğu merak ediliyor. MasterChef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyununda çeşitli çorbalar yapılıyor. MasterChefEzogelin çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1/2 su bardağı pirinç (isteğe bağlı)
  • 1 adet soğan (doğranmış)
  • 1 adet havuç (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
  • 1-2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay bardağı bulgur (isteğe bağlı)
  • 1 çay bardağı zeytinyağı veya tereyağı
  • 6-7 su bardağı su veya et suyu
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
  • Limon dilimleri (servis için)

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIYOR?

Mercimekleri Yıkayın: Kırmızı mercimekleri iyice yıkayın ve süzün. Pirinç ve bulguru da isterseniz aynı şekilde yıkayabilirsiniz.

Soğan ve Sarımsağı Kavurun: Derin bir tencereye zeytinyağını veya tereyağını ekleyin. Doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsağı ekleyip karıştırın.

Sebzeleri Ekleyin: Rendelenmiş havucu ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Salçaları Ekleyin: Domates ve biber salçasını ekleyin. Salçalar, yağda güzelce kavrulana kadar pişirin.

Mercimek ve Diğer Malzemeleri Ekleyin: Yıkanmış kırmızı mercimeği, pirinci ve bulguru tencereye ekleyin. Karıştırın ve ardından 6-7 su bardağı suyu veya et suyunu ekleyin.

Baharatları Ekleyin: Tuz, karabiber, pul biber, nane ve kimyonu ekleyin. Karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın.

Pişirin: Çorba kaynadıktan sonra, altını kısın ve yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Mercimek ve pirinçler yumuşayıncaya kadar pişmesine dikkat edin.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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