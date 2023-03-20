Ezhel - Paspartu şarkı sözleri! 'Paspartu' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ezhel'in yeni şarkısı Paspartu, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 26 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ezhel paspartu şarkı sözleri nelerdir? Paspartu rap sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Ezhel - Paspartu şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu'na aittir. Müzik ise Anıl Buğra Gürel ve Efe Çelik'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

EZHEL - PASPARTU SÖZLERİ

Ey dostlarım benim

On kuruşa insanların sı*tığı b*ku temizleyen dostlar

Memleketin sırtında on bin on bin alanlar

Sizi aldatıyorlar insanlar

***

Gazozlu şarap şargoz

Dolu memleket kardos

KOAL KOAL paspartu

Damgalattım pasaportu

Sıfır üç sıfır altı

Gurbet elde yabancı

Schnitzel ya da mantı

Bütün gün Turco mantığı

Muzaffer kılıç a*tığı

Buralar dolu schlampe

Ö-ölü Adem'in sandığı

Legit KOAL'in krallığı

***

Re*epler sarı lira lira

Atıp tur yazı-tura lira

Aylık borç ya da lira kira

Gelecek kasatura lira

***

Bütün gün derdo

Bu kadar derdi çeker miyim ben bro

Ağırım ağarladığım kadar ahım sahi n'oldu la

Ağrın, Ağrı Dağı'ndan vardım Artvin Sivas ve Mardin

Berlin İstanbul bize hayran tüm gün

Angara stylin'

Dört kapı kırk makam

Bu mikrofon ne tanır kral ne de diktatör

Ne reis başkan ne dük ne sir

La bize her yer ev deplasman her yer

Başkent başkent

(Ankara derler oraya)

***

Başkent başkent başkent

KOAL KOAL paspartu

Saydım bir iki one two

Olduk şarkıdan zanlı

Tek özgür olduğum an bu

Dilimden çekeceğin var

Bilir sözlerim kung fu (kung fu)

***

Başkent başkent başkent

KOAL KOAL paspartu

Saydım bir iki one two

Olduk şarkıdan zanlı

Tek özgür olduğum an bu

Dilimden çekeceğin var

Bilir sözlerim kung fu

***

Olursun anca sı*tığım b*k

Aştık engelleri kıskıvrak

Size nazaran bir kez sustuğum yok

Delikanlılar kaldı dımdızlak

Acardan daha kuzgun ben

Çok güzeldir halkım kızgınken

Ama kaybeder hırsından

Diziler hazin hüznünden

***

Size çoktan küstüm lan

Hani dost hani friendiz

"Bizi niye arama'n?" dersin

Çünkü ararlar beni yersiz

Beni sev diye yalvarmadım

Fakat bir iki neden verdim

Yüzüme güler herkes arkamdan söver de nedensiz

***

Oluruz ya**ak hırsız zındık pislik dinsiz densiz

Kendini sanıyo'n frenchise

Sen kim köpeksin seni yer miyiz?

Alın randevu termin

Bizle'n görüşmek için gelmeyin

İlla ister engelleyeyim

Telefonlarımdan silmez miyim

***

Yapamam flexin' olamam narsist

Nispet olamaz gayem

Ama bil şarkılarındaki markaların bile kaynağı sayem

Bana "Ezhel'im" değil "duayen" de

Gurbet el bile yurdumda

Şehrimiz tek bu alemde

***

Şaşırdık mı? Hayır

Kaçırdık mı keyif?

Sizi düşürdük mü zayıf?

***

Hayır mı la ne iş?

Yine sövüş sayış

Biz ne köleyiz ne reis

Size çalışmayız

Söyle bi' biz şimdi neyiz?

Harbi players

Gördün beni beyis

Ondan sonra koptu kayış

Olduk dile pelesenk

Cenazene bi' çelenk

Sardım yapıştırdım zamk

Sus bi' dinle pezevenk

Bütün tehditlerin kolpa

Vardım yoktun or'da

Kafa yapım ender

Ondan uymaz hiçbir norma

***

G*t bu şaka değil şöhret

Yıldız olmanın bedeli para değil sönmek

Bekler etrafımdakiler "yakalayıp gömsek"

En leş halim bile sizden daha iyi örnek

İstiyo'n ben olmak

İyi de nasıl?

***

Kolaysa yap

Ne el minnet

Ne el mahkum

Ne destekle

Onca dava, mor gözler

GBT üç beş linç

Bol nefret, çok selfie

TBT, düzel'cek mi insanlık, bu memleket?

İyi de nasıl?

***

Bu nasıl zaman

An an melodram bur'da duramam

(İyi de nasıl?)

Ciğerine kramp

Krallar nasıl olur kralcı

***

N'aptın?

Dinle bi' kuple, s'il vous plaît

Kalma Fransız

Top 50'de #1

Eskittim seni planlı

Türkçe Rap'te Don Corleone, Marlon Brando

Sanırsın Ronaldo'yum üç kez altın krampon

Şampiyon

Gezdim Frankfurt to Trabzon

Ekmeğimden yok sana gram

Sonra "kardom" diye koşma peşten

Peşinen bi' pardon

Oldum canavar brom

Oldum da nasıl?

(İyi de nasıl?)

***

Bu nasıl zaman

An an melodram bur'da duramam

(İyi de nasıl?)

Ciğerine kramp

Krallar nasıl olur krallardan kralcı?

***

İyi de nasıl?

İyi de nasıl?

İyi de nasıl?

İyi de nasıl?