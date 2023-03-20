Ezhel - Paspartu şarkı sözleri! 'Paspartu' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ezhel'in yeni şarkısı Paspartu, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 26 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ezhel paspartu şarkı sözleri nelerdir? Paspartu rap sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Ezhel - Paspartu şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu'na aittir. Müzik ise Anıl Buğra Gürel ve Efe Çelik'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
EZHEL - PASPARTU SÖZLERİ
Ey dostlarım benim
On kuruşa insanların sı*tığı b*ku temizleyen dostlar
Memleketin sırtında on bin on bin alanlar
Sizi aldatıyorlar insanlar
***
Gazozlu şarap şargoz
Dolu memleket kardos
KOAL KOAL paspartu
Damgalattım pasaportu
Sıfır üç sıfır altı
Gurbet elde yabancı
Schnitzel ya da mantı
Bütün gün Turco mantığı
Muzaffer kılıç a*tığı
Buralar dolu schlampe
Ö-ölü Adem'in sandığı
Legit KOAL'in krallığı
***
Re*epler sarı lira lira
Atıp tur yazı-tura lira
Aylık borç ya da lira kira
Gelecek kasatura lira
***
Bütün gün derdo
Bu kadar derdi çeker miyim ben bro
Ağırım ağarladığım kadar ahım sahi n'oldu la
Ağrın, Ağrı Dağı'ndan vardım Artvin Sivas ve Mardin
Berlin İstanbul bize hayran tüm gün
Angara stylin'
Dört kapı kırk makam
Bu mikrofon ne tanır kral ne de diktatör
Ne reis başkan ne dük ne sir
La bize her yer ev deplasman her yer
Başkent başkent
(Ankara derler oraya)
***
Başkent başkent başkent
KOAL KOAL paspartu
Saydım bir iki one two
Olduk şarkıdan zanlı
Tek özgür olduğum an bu
Dilimden çekeceğin var
Bilir sözlerim kung fu (kung fu)
***
Başkent başkent başkent
KOAL KOAL paspartu
Saydım bir iki one two
Olduk şarkıdan zanlı
Tek özgür olduğum an bu
Dilimden çekeceğin var
Bilir sözlerim kung fu
***
Olursun anca sı*tığım b*k
Aştık engelleri kıskıvrak
Size nazaran bir kez sustuğum yok
Delikanlılar kaldı dımdızlak
Acardan daha kuzgun ben
Çok güzeldir halkım kızgınken
Ama kaybeder hırsından
Diziler hazin hüznünden
***
Size çoktan küstüm lan
Hani dost hani friendiz
"Bizi niye arama'n?" dersin
Çünkü ararlar beni yersiz
Beni sev diye yalvarmadım
Fakat bir iki neden verdim
Yüzüme güler herkes arkamdan söver de nedensiz
***
Oluruz ya**ak hırsız zındık pislik dinsiz densiz
Kendini sanıyo'n frenchise
Sen kim köpeksin seni yer miyiz?
Alın randevu termin
Bizle'n görüşmek için gelmeyin
İlla ister engelleyeyim
Telefonlarımdan silmez miyim
***
Yapamam flexin' olamam narsist
Nispet olamaz gayem
Ama bil şarkılarındaki markaların bile kaynağı sayem
Bana "Ezhel'im" değil "duayen" de
Gurbet el bile yurdumda
Şehrimiz tek bu alemde
***
Şaşırdık mı? Hayır
Kaçırdık mı keyif?
Sizi düşürdük mü zayıf?
***
Hayır mı la ne iş?
Yine sövüş sayış
Biz ne köleyiz ne reis
Size çalışmayız
Söyle bi' biz şimdi neyiz?
Harbi players
Gördün beni beyis
Ondan sonra koptu kayış
Olduk dile pelesenk
Cenazene bi' çelenk
Sardım yapıştırdım zamk
Sus bi' dinle pezevenk
Bütün tehditlerin kolpa
Vardım yoktun or'da
Kafa yapım ender
Ondan uymaz hiçbir norma
***
G*t bu şaka değil şöhret
Yıldız olmanın bedeli para değil sönmek
Bekler etrafımdakiler "yakalayıp gömsek"
En leş halim bile sizden daha iyi örnek
İstiyo'n ben olmak
İyi de nasıl?
***
Kolaysa yap
Ne el minnet
Ne el mahkum
Ne destekle
Onca dava, mor gözler
GBT üç beş linç
Bol nefret, çok selfie
TBT, düzel'cek mi insanlık, bu memleket?
İyi de nasıl?
***
Bu nasıl zaman
An an melodram bur'da duramam
(İyi de nasıl?)
Ciğerine kramp
Krallar nasıl olur kralcı
***
N'aptın?
Dinle bi' kuple, s'il vous plaît
Kalma Fransız
Top 50'de #1
Eskittim seni planlı
Türkçe Rap'te Don Corleone, Marlon Brando
Sanırsın Ronaldo'yum üç kez altın krampon
Şampiyon
Gezdim Frankfurt to Trabzon
Ekmeğimden yok sana gram
Sonra "kardom" diye koşma peşten
Peşinen bi' pardon
Oldum canavar brom
Oldum da nasıl?
(İyi de nasıl?)
***
Bu nasıl zaman
An an melodram bur'da duramam
(İyi de nasıl?)
Ciğerine kramp
Krallar nasıl olur krallardan kralcı?
***
İyi de nasıl?
İyi de nasıl?
İyi de nasıl?
İyi de nasıl?