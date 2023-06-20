Ezhel - Oynar sözleri! Ezhel - Oynar şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ezhel'in yeni şarkısı Oynar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ezhel - Oynar şarkı sözleri nelerdir? Oynar şarkısının tüm sözleri haberimizde...

Ezhel - Oynar şarkısının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu'na aittir.

EZHEL - OYNAR ŞARKI SÖZLERİ

Pum pum plastik tabancan

Vurdun ruhumu sapanlan bebek

Yumdum gözümü saklan'cam

Vallahi dedi "bana inan"

***

Benimle oynar oynar o

Benimle oynar oyuna doymam on'la

Oynar oynar o

Oldum ellerinde hamur

Dertlerinde sabır

***

Ben'le oynar oynar o

Ben'le oynar oyuna doymam on'la

Oynar oynar o

Oldum ellerinde hamur

Dertlerinde sabır

***

Misket, körebe, taş-kağıt-makas

Seksek sekeriz sarmaş dolaş

Tek sensin bana tek arkadaş

Beş taş bi' sen etmez beş taş of

***

Kaydırak bu kaldırımlar

Lego alayım mı sana londrından

Yavrum demeyesin bana "somethings wrong"

Koşup geçtin gençliğimin parkından

***

Oynar oynar o

Ben'le oynar oyuna doymam on'la

Oynar oynar o

Oldum ellerinde hamur

Dertlerinde sabır

***

Oynar oynar o

Ben'le oynar oyuna doymam on'la

Oynar oynar o

Oldum ellerinde hamur

Dertlerinde sabır

***

Olma kız arazi bizim mekan bu ??????

Yaktın verdin gazı maziden beriyiz µ???

"Oynaya'k mı?", "Tabii" dedim "Oynayalım hadi"

Olacaksan razı papi dedi bana mami

***

Oldun çeliğime çomak

Oldu bizim her bi' sokak

Attık önümüze gelene bi' tek tekme tokat

"Piti piti" yaptım sana karamela sepet

Oldun benim başıma bi' kara bela bebek of

***

Oynar oynar o

Ben'le oynar oyuna doymam on'la

Oynar oynar o

Oldum ellerinde hamur

Dertlerinde sabır

***

Oynar oynar o

Ben'le oynar oyuna doymam on'la

Oynar oynar o

Oldum ellerinde hamur

Dertlerinde sabır