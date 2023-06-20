Ezhel - Oynar sözleri! Ezhel - Oynar şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ezhel'in yeni şarkısı Oynar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ezhel - Oynar şarkı sözleri nelerdir? Oynar şarkısının tüm sözleri haberimizde...
Ezhel - Oynar şarkısının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu'na aittir.
EZHEL - OYNAR ŞARKI SÖZLERİ
Pum pum plastik tabancan
Vurdun ruhumu sapanlan bebek
Yumdum gözümü saklan'cam
Vallahi dedi "bana inan"
***
Benimle oynar oynar o
Benimle oynar oyuna doymam on'la
Oynar oynar o
Oldum ellerinde hamur
Dertlerinde sabır
***
Ben'le oynar oynar o
Ben'le oynar oyuna doymam on'la
Oynar oynar o
Oldum ellerinde hamur
Dertlerinde sabır
***
Misket, körebe, taş-kağıt-makas
Seksek sekeriz sarmaş dolaş
Tek sensin bana tek arkadaş
Beş taş bi' sen etmez beş taş of
***
Kaydırak bu kaldırımlar
Lego alayım mı sana londrından
Yavrum demeyesin bana "somethings wrong"
Koşup geçtin gençliğimin parkından
***
Oynar oynar o
Ben'le oynar oyuna doymam on'la
Oynar oynar o
Oldum ellerinde hamur
Dertlerinde sabır
***
Oynar oynar o
Ben'le oynar oyuna doymam on'la
Oynar oynar o
Oldum ellerinde hamur
Dertlerinde sabır
***
Olma kız arazi bizim mekan bu ??????
Yaktın verdin gazı maziden beriyiz µ???
"Oynaya'k mı?", "Tabii" dedim "Oynayalım hadi"
Olacaksan razı papi dedi bana mami
***
Oldun çeliğime çomak
Oldu bizim her bi' sokak
Attık önümüze gelene bi' tek tekme tokat
"Piti piti" yaptım sana karamela sepet
Oldun benim başıma bi' kara bela bebek of
***
Oynar oynar o
Ben'le oynar oyuna doymam on'la
Oynar oynar o
Oldum ellerinde hamur
Dertlerinde sabır
***
Oynar oynar o
Ben'le oynar oyuna doymam on'la
Oynar oynar o
Oldum ellerinde hamur
Dertlerinde sabır