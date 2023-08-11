Rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Ezhel şarkıları ile ilgi odağı oluyor. Açıklamalarıyla da dikkatleri çeken Ezhel, mesleki hayatı hakkında kullandığı ifadelerle de gündem oluyor. Son açıklamaları sonrası Ezhel artık şarkı yapmayacak mı, Ezhel müziği bıraktı mı gibi konular araştırıldı.

Ezhel'in sosyal medya paylaşımları hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Son paylaşımı ile yaşananlara açıklık getiren Ezhel, müzikseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Ezhel müziği bıraktı mı? Ezhel artık şarkı yapmayacak mı?

EZHEL MÜZĞİ BIRAKTI MI?

Ezhel'in yaptığım paylaşım, müziği bırakacağı şeklinde yorumlandı.

İşte o paylaşım:

Yaşananlar sonrası yanlış anlaşıldığını açıklayan Ezhel, müziği bırakmadığını ifade etti. İşte son paylaşımı:

EZHEL KİMDİR?

Ezhel veya Ömer Sercan İpekçioğlu(d. 1 Temmuz 1991, Çankaya, Ankara), Türk rapçi, şarkıcı ve söz yazarıdır. Yeşil Oda adlı Rap oluşumu ile "Sekiz" adlı şarkısıyla tanınmaya, Sekiz adlı toplama albümdeki "Sekiz" şarkısı, "Rastafaray", "3 gün" ile Sansar Salvo'yla feat attığı "Gerçek Sandım" gibi şarkılarıyla popülerleşmeye başlamış, 2017 yılında ise Müptezhel adlı T-rap Albümü ile en parlak dönemine girmiştir.

İpekçioğlu, 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da doğdu ve annesi tarafından büyütüldü. Babası Sermet İpekçioğlu bir gazeteci, annesi Ulya Turgut ise emekli devlet dansçısıdır. 12 yaşında iken rap müzik ile ilgilenmeye başlayan İpekçioğlu, 15 yaşındayken liseyi bıraktı. CJ, Ice ve Ais Ezhel isimleri altında müzik kariyerine başlayan İpekçioğlu, ilerleyen dönemlerde 'Ezhel' adını benimsedi. 2017'de ilk stüdyo albümü Müptezhel'i yayınladı ve bu albümün ardından geniş kitleler tarafından dinlenmeye başladı. 2018 Mayıs ayında tutuklanmasının ardından serbest bırakılması için çeşitli müzisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kampanyalar başlatıldı ve sosyal medyada destek gördü. Aynı yılın Haziran ayında İpekçioğlu'nun beraatine karar verildi. İlerleyen dönemlerde çeşitli singlelar ile Lights Out ve Made in Turkey albümlerini yayınladı.