Ezhel - Kuğulu Park sözleri! 'Kuğulu Park' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Rapçi Ezhel'in yeni şarkısı Kuğulu Park Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 500 bin izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kuğulu Park şarkı sözleri nelerdir? Ezhel'in son şarkısının sözleri nedir?

Ezhel - Kuğulu Park şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu'na aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

EZHEL - KUĞULU PARK ŞARKI SÖZLERİ

Belli kim düşman kim dost

Fısıltı fiskos

Entelijansiya peşte, soruyor infos

Berlin, Zürih, Budapeşte, şarkım ilk beşte

Üzülüp demeyiz "keşke", yaparız beste

***

Çıkıyor ahım aheste, yattım kafeste

Laf ettim o kadar n'oldu? Rap'ler yazdım arabeske

İçeriz vi*ki, içeriz tyskie, buz olur kafa ka*ehte

Girerim yatağa se*se, hele ki sabaha dekse

***

Dediklerim bi kez s**se, er geç oluyor gerçek

Boşuna ortamı germek yapmayacak seni bi erkek

Durma boş ortamı terk et, biz elmasız sen zebercet

Bırak zalim kalsın zalim, e o da bi gün gebercek

***

Kaşa dom dom kurşunu buckshot çat pat

Yem olur avcı biz avsak

Edemem kula kulluk ya da şak şak

Tapmam, hür yaşamak bütün maksat

Kaşım gözüm göğsümde mürekkep

Tek tek destan olur kabataslak

Dededen bu müzik bana meslek

Konuşun siz masal anlatın ancak

***

Gel bana çay koy s**i tut çek

Groupie love'ım

Pilavım kurudur, groupie'm pek

Sularım durulur, vurur impact

Yapama'n gardaş bu biçim rap

Kazıdım tırnak

Yararım ırmak

Sarılır kızlar tatlışlar

Uyuzum hırslan, alkışlar

Buyurun

***

Bilmiyorsan sor beni sokaklara

Elbet bilir beni Kuğulu Park'ta bi bank

Kimseler bilmez neler çektim

Bilir bi tek Kuğulu Park'taki bank

***

Bilmiyorsan sor beni sokaklara

Bilir Kuğulu Park'taki bank

Kimseler bilmez neler çektim

Bilir bi tek Kuğulu Park'taki bank

***

Euro ile Dolar hep bankam

Oluruz Rico'yla ben yeni Can Kan

Paparoz Amsterdam'dan

Yok yetişemeyeceğim bi klasman

Gurbet el ev deplasman

Gideriz Gülizar Parkı'na S-Bahn

Resmen en has derman

Gıcık ol veremem bi türlü es

***

Rar dosyası gibi zip zip hadi zıpla derdinin yok yeri tıpta

Ha

Bitli dövizler, kripto yollarım hem de bi tıkla

Ha

Diyon hep "karşıma çıkma", çıkınca isteme selfie

Veririz sisteme dersi, sen peki pislemesen mi?

Ha

Lağım ağızlı la*uklar bedavaya gider

KOAL'se namağlup

Hepsi hayvandan daha mahlukat

Yapıp yerim seni lahmacun

Bu iş benim bunu bırakmam ki sen öğreteyim diye yalvar dur

Kafa hepsinden daha farklı

***

Bilmiyorsan sor beni sokaklara

Elbet bilir beni Kuğulu Park'ta bi bank

Kimseler bilmez neler çektim

Bilir bi tek Kuğulu Park'taki bank

***

Bilmiyorsan sor beni sokaklara

Bilir Kuğulu Park'taki bank

Kimseler bilmez neler çektim

Bilir bi tek Kuğulu Park'taki bank