Ezhel - Kuğulu Park sözleri! 'Kuğulu Park' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Rapçi Ezhel'in yeni şarkısı Kuğulu Park Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 500 bin izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kuğulu Park şarkı sözleri nelerdir? Ezhel'in son şarkısının sözleri nedir?
Ezhel - Kuğulu Park şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu'na aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
EZHEL - KUĞULU PARK ŞARKI SÖZLERİ
Belli kim düşman kim dost
Fısıltı fiskos
Entelijansiya peşte, soruyor infos
Berlin, Zürih, Budapeşte, şarkım ilk beşte
Üzülüp demeyiz "keşke", yaparız beste
***
Çıkıyor ahım aheste, yattım kafeste
Laf ettim o kadar n'oldu? Rap'ler yazdım arabeske
İçeriz vi*ki, içeriz tyskie, buz olur kafa ka*ehte
Girerim yatağa se*se, hele ki sabaha dekse
***
Dediklerim bi kez s**se, er geç oluyor gerçek
Boşuna ortamı germek yapmayacak seni bi erkek
Durma boş ortamı terk et, biz elmasız sen zebercet
Bırak zalim kalsın zalim, e o da bi gün gebercek
***
Kaşa dom dom kurşunu buckshot çat pat
Yem olur avcı biz avsak
Edemem kula kulluk ya da şak şak
Tapmam, hür yaşamak bütün maksat
Kaşım gözüm göğsümde mürekkep
Tek tek destan olur kabataslak
Dededen bu müzik bana meslek
Konuşun siz masal anlatın ancak
***
Gel bana çay koy s**i tut çek
Groupie love'ım
Pilavım kurudur, groupie'm pek
Sularım durulur, vurur impact
Yapama'n gardaş bu biçim rap
Kazıdım tırnak
Yararım ırmak
Sarılır kızlar tatlışlar
Uyuzum hırslan, alkışlar
Buyurun
***
Bilmiyorsan sor beni sokaklara
Elbet bilir beni Kuğulu Park'ta bi bank
Kimseler bilmez neler çektim
Bilir bi tek Kuğulu Park'taki bank
***
Bilmiyorsan sor beni sokaklara
Bilir Kuğulu Park'taki bank
Kimseler bilmez neler çektim
Bilir bi tek Kuğulu Park'taki bank
***
Euro ile Dolar hep bankam
Oluruz Rico'yla ben yeni Can Kan
Paparoz Amsterdam'dan
Yok yetişemeyeceğim bi klasman
Gurbet el ev deplasman
Gideriz Gülizar Parkı'na S-Bahn
Resmen en has derman
Gıcık ol veremem bi türlü es
***
Rar dosyası gibi zip zip hadi zıpla derdinin yok yeri tıpta
Ha
Bitli dövizler, kripto yollarım hem de bi tıkla
Ha
Diyon hep "karşıma çıkma", çıkınca isteme selfie
Veririz sisteme dersi, sen peki pislemesen mi?
Ha
Lağım ağızlı la*uklar bedavaya gider
KOAL'se namağlup
Hepsi hayvandan daha mahlukat
Yapıp yerim seni lahmacun
Bu iş benim bunu bırakmam ki sen öğreteyim diye yalvar dur
Kafa hepsinden daha farklı
***
Bilmiyorsan sor beni sokaklara
Elbet bilir beni Kuğulu Park'ta bi bank
Kimseler bilmez neler çektim
Bilir bi tek Kuğulu Park'taki bank
***
Bilmiyorsan sor beni sokaklara
Bilir Kuğulu Park'taki bank
Kimseler bilmez neler çektim
Bilir bi tek Kuğulu Park'taki bank