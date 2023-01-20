Auto-tune kullanan rapçilerin başında gelen Ezhel'in gerçek ismi ve biyografisi merak edildi. Newschool rapçiler arasında Auto-tune kullanımıyla öne çıkan Ezhel bu alanda zirve isimlerden kabul ediliyor. Peki, Ezhel kimdir? Rapçi Ezhel'in gerçek ismi nedir? Ezhel kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Rap dünyasının tanınan ismi Ezhel'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ezhel kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Ezhel (Ömer Sercan İpekçioğlu) kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Ezhel hayatı ve biyografisi nedir? Ezhel evli mi, eşi kimdir? Ezhel aslen nereli? Ezhel'in ismi nereden geliyor? Ais Ezhel kimdir? Ezhel'in gerçek adı ne? Ezhel Ankaralı mı? İşte ayrıntılar...

EZHEL'İN GERÇEK İSMİ NEDİR?

Rapçi Ezhel'in gerçek adı "Ömer Sercan İpekçioğlu" 'dur.

EZHEL KİMDİR?

Ezhel veya gerçek adıyla Ömer Sercan İpekçioğlu (d. 1 Temmuz 1991, Çankaya, Ankara), Türk rapçi, şarkıcı ve söz yazarıdır. 2017'de yayımladığı ilk stüdyo albümü Müptezhel ile tanınmaya başlamıştır.

Ezhel doğum tarihi : 1 Temmuz 1991

Ezhel kaç yaşında : 31 yaşında

Ezhel nereli : Ankara

Ezhel gerçek ismi ne : Ömer Sercan İpekçioğlu

Ezhel mesleği ne : Rapçi

İpekçioğlu, 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da doğdu ve annesi tarafından büyütüldü. Babası Sermet İpekçioğlu bir gazeteci, annesi Ulya Turgut ise emekli devlet dansçısıdır. 12 yaşında iken rap müzik ile ilgilenmeye başlayan İpekçioğlu, 15 yaşındayken liseyi bıraktı. CJ, Ice ve Ais Ezhel isimleri altında müzik kariyerine başlayan İpekçioğlu, ilerleyen dönemlerde 'Ezhel' adını benimsedi. 2017'de ilk stüdyo albümü Müptezhel'i yayınladı ve bu albümün ardından geniş kitleler tarafından dinlenmeye başladı. 2018 Mayıs ayında tutuklanmasının ardından serbest bırakılması için çeşitli müzisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kampanyalar başlatıldı ve sosyal medyada destek gördü. Aynı yılın Haziran ayında İpekçioğlu'nun beraatine karar verildi. İlerleyen dönemlerde çeşitli singlelar ile Lights Out ve Made in Turkey albümlerini yayınladı.

KARİYERİ

CJ ve Ais Ezhel dönemi

İlk olarak rap hayatına solo olarak Ais Ezhel adıyla başladı. 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurmuştur. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Emrah Karakuyu, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz 2 adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkçe rapin çeşitli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.

Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne Yaprak Düşerse şarkısı ile katkıda bulunmuştur. 2016 yılında Ais Ezhel olan mahlasını sadece Ezhel yaparak kariyerine devam etme kararı aldı. Mahlası, Osmanlıca'da; "aklı bir karış havada, gafil kişi" anlamına gelmektedir.

Müptezhel (2017-2019)

İpekçioğlu'nun ilk resmî albümü olan Müptezhel, 25 Mayıs 2017 tarihinde yayımlandı. Trap, hip hop ve reggae soundları içeren ve 12 şarkıdan oluşan albüm Bugy (Anıl Buğra Gürel) prodüktörlüğünde üretildi. Albümün altyapısında ise Bugy, DJ Artz ve Ezhel yer aldı. Albüm yüksek oranda Auto-Tune ve düşük tempolar içermekteydi.

Müptezhel, yayımlandığı dönemde en çok dinlenen Türk hip-hop albümlerinden biri oldu ve İpekçioğlu'nun geniş kitleler tarafından dinlenmeye başlamasındaki etken olarak gösterildi.

Tutuklanma

23 Mayıs 2018 tarihinde Türk Ceza Kanunu'na göre bazı şarkılarında "uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı" iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Ezhel'in tutuklanması, Moğollar, Serkan Altuniğne, Yasemin Mori, Harun Tekin, Murat Meriç, Ceza, Derya Bengi, Amberin Zaman, Işıl Cinmen gibi çeşitli sanatçı ve gazeteciler tarafından sansür ve özgür düşüncenin ihlali gibi nedenler gösterilerek eleştirildi ve sosyal medyada #FreeEzhel ve #Ezhel etiketleri altında paylaşımlar yapıldı. #FreeEzhel etiketi kısa süre sonra Twitter'ın Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselen trend oldu. Uluslararası Af Örgütü, Ezhel için "acil eylem" kampanyası başlattı ve tutuklanmadan iki hafta sonra kampanya çerçevesinde 10 binin üzerinde imza toplandı.

Ezhel'in iddianamesi 5 Haziran 2018'de hazırlandı ve yargılanmasının İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlaması kararlaştırıldı. Ezhel'in 19 Haziran 2018 tarihinde beraatine karar verildi. Davayı görmüş hakim Dilber Atalay "Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim" açıklamasında bulundu.

Lights Out ve Made in Turkey (2019-günümüz)

2019 yılında ikinci stüdyo albümü olan Lights Out'ı Türk-Alman rapçi Ufo361 ile ortak olarak yayımladı.Albümün Hit şarkısı Wir Sind Kral Youtube'da 75 Milyon görüntülenmeye ulaşmıştır. 2019 yılında Türk-Hollandalı rapçi Murda ile çıkardıkları "Aya" şarkısı YouTube'da yaklaşık olarak 200 milyon görünteleme aldı ve bu şarkı Ezhel'in popülerliğini arttırdı. Spotify'ın yıllık verilerine göre Ezhel, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'de en çok dinlenmiş sanatçı olmuştur. Ezhel ve Murda 2020 yılında Made in Turkey adlı bir albüm çıkardılar.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri

Müptezhel (2017)

Lights Out (Ufo361 ile) (2019)

Made in Turkey (Murda ile) (2020)

Single'ları