Ezhel - Daima sözleri! Daima rap şarkısı sözleri nelerdir? 'Daima' sözleri nedir?
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Ünlü rapçi Ezhel'in yeni şarkısı Daima Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ezhel - Daima sözleri nedir? Ezhel - Daima şarkı sözleri nelerdir? Ezhel - Daima rap sözleri sizlerle...
Ezhel - Daima şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu (Ezhel) 'e aittir. Şarkı sözleri haberimizde...
EZHEL - DAİMA SÖZLERİ
Yalnız şimdi değil daima
Tayfam muzaffer daima
Sağlam karakter daima
Elmas gibiydik daima
Turkish top 10 şahika
Dertler çektik daima
Nereden bilece'n sahi la
O yüzden devir daima
***
Ulaşama'n denesen de edindiğim şiara
Gerek bile göremedin artık kıyasa
Satamadın bu ruhu üç beş fiyata
Geldim gördüm yendim üzgün piyasa
S**tık paçalarımızdan
Fiyaka gezdim Berlin Zürih Münih Viyana
Görüşek mi zirvelerde bi ara
Kala bütün dünya bi yana
Yine yanıp gide yıllar ziyana
***
Karanlıktan güneşler gibi doğup
Geceler gibi üstüne batınca
Zaferimin gölgesinde kaldın
***
Tekrar kazandık galiba
Affet bu işler harika
Aramıza girip durur koca bi farika
Bize yamuğunu geri sokturtma bi daha
Bana yedi yirmidört müzik vardiya
Dolu sağım solum chicas manitas
Yapamam ki şaibe yok hayır la
Sözümüz gerçek kalır daima
***
Yalnız şimdi değil daima
Tayfam muzaffer daima
Sağlam karakter daima
Elmas gibiydik daima
Turkish top 10 şahika
Dertler çektik daima
Nereden bilece'n sahi la
O yüzden devir daima
***
Çete muzaffer daima
Şaşırıp derler dahiyane
Bebeler kaldı amiyane
Ağzına s**sam şairane
***
Pata küte yedi yirmidört bi parti hali
Psikopat disco partizani
Lahmacunumda parmigiano
Koal markadır kâr ticari
Dediler fenasın hayli şahane
O kadar iyiyiz ki hak ihlali
Deli güzel ol bana fan vesaire
Kulisime gel bana sar bi tane
***
Gelişine vurdum gol hiç durduğum yok
Kudursun orçolar huzursuz oldu dur
Yorgunluğumu aldı sonra konser yollarından sonra yavru beautiful
Tahtımız sağlam saldır ister vur
Berlin Angara İstanbul
***
Yalnız şimdi değil daima
Tayfam muzaffer daima
Sağlam karakter daima
Elmas gibiydik daima
Turkish top 10 şahika
Dertler çektik daima
Nereden bilece'n sahi la
O yüzden devir daima