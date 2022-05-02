Ezhel - Daima sözleri! Daima rap şarkısı sözleri nelerdir? 'Daima' sözleri nedir?

Ezhel - Daima şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sercan İpekçioğlu (Ezhel) 'e aittir. Şarkı sözleri haberimizde...

EZHEL - DAİMA SÖZLERİ

Yalnız şimdi değil daima

Tayfam muzaffer daima

Sağlam karakter daima

Elmas gibiydik daima

Turkish top 10 şahika

Dertler çektik daima

Nereden bilece'n sahi la

O yüzden devir daima

***

Ulaşama'n denesen de edindiğim şiara

Gerek bile göremedin artık kıyasa

Satamadın bu ruhu üç beş fiyata

Geldim gördüm yendim üzgün piyasa

S**tık paçalarımızdan

Fiyaka gezdim Berlin Zürih Münih Viyana

Görüşek mi zirvelerde bi ara

Kala bütün dünya bi yana

Yine yanıp gide yıllar ziyana

***

Karanlıktan güneşler gibi doğup

Geceler gibi üstüne batınca

Zaferimin gölgesinde kaldın

***

Tekrar kazandık galiba

Affet bu işler harika

Aramıza girip durur koca bi farika

Bize yamuğunu geri sokturtma bi daha

Bana yedi yirmidört müzik vardiya

Dolu sağım solum chicas manitas

Yapamam ki şaibe yok hayır la

Sözümüz gerçek kalır daima

***

Yalnız şimdi değil daima

Tayfam muzaffer daima

Sağlam karakter daima

Elmas gibiydik daima

Turkish top 10 şahika

Dertler çektik daima

Nereden bilece'n sahi la

O yüzden devir daima

***

Çete muzaffer daima

Şaşırıp derler dahiyane

Bebeler kaldı amiyane

Ağzına s**sam şairane

***

Pata küte yedi yirmidört bi parti hali

Psikopat disco partizani

Lahmacunumda parmigiano

Koal markadır kâr ticari

Dediler fenasın hayli şahane

O kadar iyiyiz ki hak ihlali

Deli güzel ol bana fan vesaire

Kulisime gel bana sar bi tane

***

Gelişine vurdum gol hiç durduğum yok

Kudursun orçolar huzursuz oldu dur

Yorgunluğumu aldı sonra konser yollarından sonra yavru beautiful

Tahtımız sağlam saldır ister vur

Berlin Angara İstanbul

***

Yalnız şimdi değil daima

Tayfam muzaffer daima

Sağlam karakter daima

Elmas gibiydik daima

Turkish top 10 şahika

Dertler çektik daima

Nereden bilece'n sahi la

O yüzden devir daima

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