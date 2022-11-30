Ezgi Toper kimdir? Ezgi Toper kaç yaşında, nereli? A Spor yorumcusu Ezgi Toper kim? Ezgi Toper hayatı ve biyografisi!

A spor ekranlarında sunuculuk yapan Ezgi Toper'in hayatı merak ediliyor. Spor programında sunuculuk yapan güzel sunucu Ezgi Toper araştırılıyor. Arama motorlarında Ezgi Toper kimdir? Ezgi Toper kaç yaşında, nereli? A Spor yorumcusu Ezgi Toper kim? soruları aratılıyor. Ezgi Toper hayatı ve biyografisi!

A spor sunucusu olan Ezgi Toper, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekranların sevilen yüzü olan Ezgi Toper'in hayatı merak edilenler arasında. Peki, Ezgi Toper kimdir? Ezgi Toper kaç yaşında, nereli? A Spor yorumcusu Ezgi Toper kim? soruları aratılıyor. Ezgi Toper hayatı ve biyografisi!

EZGİ TOPER KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezun olan Ezgi Toper, A spor ekranlarında sunuculuk yapıyor. 4 Eylül 1989 yılında Ankara'da doğmuştur. 2012 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde Spor İletişim Sertifikası aldı. 2012-2013 yıllarında Eurosport TV'de spikerlik görevi yapmıştır. 2020 yılından beridir de A spor ekranlarında sunuculuk yapıyor. 2022 yılında Erdi Şahin ile dünya evine girdi.