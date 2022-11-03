Güldür Güldür Show programının sevilen oyuncusu Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır gündeme geliyor. Ezgi Tanır kimdir, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Güldür Güldür Show Burak Topaloğlu evlendi mi, eşi kim merak ediliyor. Peki, Ezgi Tanır kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür Show Burak Topaloğlu eşi kim?

Oyuncu Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Güldür Güldür Show programının oyuncusu Burak Topaloğlu evlendi mi, eşi kim soruları araştırılıyor. Ezgi Tanır kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür Show eşi kim? Ezgi Tanır kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür Show eşi kim? Burak Topaloğlu eşi kim, evlendi mi? Detaylar haberimizdedir…

BURAK TOPALOĞLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 4 Ocak 1988, İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Amatör tiyatroculuğa Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladıktan sonra Akkaş Tiyatrosu ile beraber Beylicium alışveriş merkezinde sahne aldı. Büyükçekmece Belediyesi Tiyatrosunda yönetmen asistanlığı yaptı. Burak Topaloğlu, Güldür Güldür Show'da oynamayı sürdürüyor.

BURAK TOPALOĞLU

BURAK TOPALOĞLU EVLENDİ Mİ?

Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile nikah masasına oturdu. Çift, mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çift, fotoğraflarına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum. Partiye devam my love" notunu düştü.

BURAK TOPALOĞLU EŞİ KİM?

Güldür Güldür Show programının sevilen isimlerinden Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile geçtiğimiz gün evlendi.

EZGİ TANIR KİMDİR?

Ezgi Tanır 1994 İstanbul doğumludur. Kadir has Üniversitesi radyo televizyon teknolojileri dalında ön lisans yaptı. Ardından Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümünde lisans eğitimini bitirdi. 2017 yılında lisans eğitimini tamamlayıp İstanbul moda akademisinde styling eğitimi aldı ve sonrasında lofficiel dergisinde moda editörü asistanlığı yaptı. 2008 yılında Star gazetesinde 2017 yılında da Marie Claire dergisinde görev yaptı. Ezgi Tanır, Güldür Güldür ekibinde yer alan oyuncu Burak Topaloğlu ile evlendi.

EZGİ TANIR