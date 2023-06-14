Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler hayatı ve biyografisi! Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ezgi Şenler, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ezgi Şenler hakkında merak edilenler. Ezgi Şenler hayatı ve biyografisi. Ezgi Şenler kimdir?

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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ezgi Şenler merak konusu oldu. İşte Ezgi Şenler hakkında merak edilen Ezgi Şenler kimdir, Ezgi Şenler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara da doğmuştur. Eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ezgi Şenler dizileri arasında Bodrum Masalı'nın yanında 2019 yılında atv'de yayınlanan Canevim ve Star TV'de yayınlanan Nefes Nefese dizisinde yer aldı. 2018 yılında Nefes Nefese dizisinde Mercan rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Canevim dizisinde Müjgan Haksever karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Daha sonra, 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi rol aldı. Son olarak ise, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol aldı.