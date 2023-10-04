Dün akşam bir ödül törenine katılan sevilen oyuncu Merve Dizdar, yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın hamileliğinden dolayı çok heyecanlı olduğundan bahsederken bebeğin adının ağzından kaçırdı. Vatandaşlar ise merak ediyor Ezgi Mola oğlunun adını ne koydu? Ezgi Mola'nın bebeğinin adı ne? İşte detaylar…

Masumlar Apartmanı rolündeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Ömer ve Magarsus dizilerindeki başarısıyla konuşulan Merve Dizdar, dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri'ne katıldı. Tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan Dizdar, hamilelik heyecanı yaşayan yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ne olacağını ağzından kaçırdı. Peki, Ezgi Mola'nın bebeğinin adı ne? Ezgi Mola oğlunun adını ne koydu? İşte detaylar…

EZGİ MOLA'NIN BEBEĞİNİN ADI NE?

Gazete Magazin'e verdiği röportajda teyze olacağı için yaşadığı mutluluktan bahseden Merve Dizdar, "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı. Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" ifadelerini kullandı.

EZGİ MOLA OĞLUNUN ADINI NE KOYDU?

Tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan Dizdar, hamilelik heyecanı yaşayan yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğine Can adını vereceklerini söyledi.