Ezgi Mola ne zaman evleniyor ve Ezgi Mola kiminle evleniyor soruları gündeme geliyor. Başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile evlenme kararı aldı. Peki, Ezgi Mola ne zaman evleniyor? Ezgi Mola kiminle evleniyor?

Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Ezgi Mola ne zaman evleniyor ve Ezgi Mola kiminle evleniyor soruları merak ediliyor. Ezgi Mola ne zaman evleniyor? Ezgi Mola kiminle evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

EZGİ MOLA NE ZAMAN EVLENİYOR?

Başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 14 kişilik bir tören organize eden çiftin nikah şahitliğini ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapılacağı ileri sürüldü.

EZGİ MOLA KİMİNLE EVLENİYOR?

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, 4 yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola, bugün dünyaevine giriyor. İkilinin sade nikah törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin yapacağı öğrenildi.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Boyu: 1.80

Nereli: İzmir

Kilo: 66

Mesleği: İşletmeci

Mustafa Aksakalı lüks işletme sahibi bir insanıdır. Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olması ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada etkin bir isim olan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.