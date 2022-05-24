Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola neden para cezası aldı? - Haberler

Ezgi Mola ne dedi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola neden para cezası aldı?

EZGİ MOLA NEDEN PARA CEZASI ALDI?

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ezgi Mola'nın karar duruşması Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mola, duruşma salonunda hazır bulundu. Oyuncu Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

EZGİ MOLA NE DEDİ?

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında 'hakaret' içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Mola'ya, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Bugün görülen karar duruşmasında son sözlerini söyleyen Mola, "Sanığı tanımam, bu söylemim tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyeli olan kişileridir. Benim söylemimden önce yapılan haberleri okuduktan sonra bu adamı tecavüzcü olarak değerlendirdim. Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Sanatçı olarak sesimi duyurdum herkes gibi tepkimi dile getirdim" dedi.

Sanık Mola ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mola'ya 'hakaret' suçundan 6 bin 960 TL adli para cezasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

'Özür dilemekten imtina etti'

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, yaptığı açıklamada, "Toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir" dedi.

EZGİ MOLA'YI SAVUNAN SANATÇILAR HAKKINDA AVUKTTAN SUÇ DUYURUSU

Tecavüzden yargılanan jandarma uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyl e hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler dahil 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Mola hakkında dava açılmıştı.

Haberin duyurulması üzerine YalnızDeğilsinEzgiMola etiketi Twitter'da birinci sıraya oturdu; ünlü oyuncuya destek yağdı.

DHA'nın haberine göre Orhan'ın avukatı Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının 'hakaret içerdiğini' öne sürdü.

Bu sebeple Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara başsavcılığına teslim ettiklerini belirten Akkuş, müvekkili hakkında 'örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü' öne sürdü.

MOLA: BİZLERİ SEVGİ KURTARACAK

Ezgi Mola da hakkında açılan dava hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Mola, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" dedi.

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