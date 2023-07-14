Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın hamilelik süreci hakkında detaylar ortaya çıktı. Bebeğinin adı ve cinsiyeti merak konusu oldu. Peki, Ezgi Mola kaç aylık hamile? Ezgi Mola bebeğinin adı ne, cinsiyeti ne? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi birçok başarılı projede yer alan Ezgi Mola, 8 Mayıs'ta 5 yıllık sevgilisi işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz aylarda basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, hamilelik müjdesi verdi. Ezgi Mola'nın kaç aylık hamile olduğu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ezgi Mola hamilelik süreci araştırılmaktadır. Peki, Ezgi Mola kaç aylık hamile? Ezgi Mola bebeğinin adı ne, cinsiyeti ne? Detaylar haberimizde...

EZGİ MOLA KAÇ AYLIK HAMİLE?

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı geçtiğimiz gün cinsiyet öğrenme partisi düzenlediler. Partiye dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, çocuklarının cinsiyetini açıkladı. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bir oğullarının olacağını açıkladılar.

EZGİ MOLA NE ZAMAN EVLENDİ?

Başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile Mayıs ayında nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu nikahtan ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.