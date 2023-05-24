Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz haftalarda 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. İkilinin bebek beklediği haberleri gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Ezgi Mola hamile iddiası doğru mu sorusu araştırılıyor. Peki, Ezgi Mola hamile mi? Ezgi Mola anne mi oluyor? İşte detaylar...

Sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, bu kez hamilelik haberleriyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda 4 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Aksakkalı ile dünyaevine girdi. Çiftin şimdilerde bebek beklediği yönünde haberle gündeme geldi. Ezgi Mola hamile mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ezgi Mola hamile mi? Ezgi Mola anne mi oluyor? Detaylar haberimizde...

EZGİ MOLA HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan oyuncu Ezgi Mola, hamile olduğunu açıkladı. Nikahın ardından çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan çiftten Ezgi Mola, Levent'teki menajerlik ofisine girerken görüntülendi.Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, "Evet hamileyim, şu an çok erken. Sağlıkla gelsin" dedi.