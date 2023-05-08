Ezgi Mola evlendi mi? Ezgi Mola kiminle evlendi?
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Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Başarılı oyuncunun bugün sade bir törenle nikah masasına oturacağı ileri sürüldü. Peki, Ezgi Mola evlendi mi? Ezgi Mola kiminle evlendi?
Başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 14 kişilik bir tören organize eden çiftin nikah şahitliğini ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapılacağı ileri sürüldü. Ezgi Mola evlendi mi? Ezgi Mola kiminle evlendi?