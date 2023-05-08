Ezgi Mola evlendi mi? Ezgi Mola kiminle evlendi?

Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Başarılı oyuncunun bugün sade bir törenle nikah masasına oturacağı ileri sürüldü. Peki, Ezgi Mola evlendi mi? Ezgi Mola kiminle evlendi?