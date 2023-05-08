Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın evlilik haberleri sonrasında eşinin kim olduğu araştırılıyor. Ezgi Mola eşi kim merak konusu oldu. Peki, Ezgi Mola eşi kim? Ezgi Mola kiminle evlendi? Ezgi Mola eşi Murat Aksakallı kimdir? İşte detaylar...

Organize İşler Sazan Sarmalı, Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile dünyaevine girdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Ezgi Mola'nın eşinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ezgi Mola eşi kim? Ezgi Mola kiminle evlendi? Ezgi Mola eşi Murat Aksakallı kimdir? Detaylar haberimizde...

EZGİ MOLA EŞİ KİM?

Başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 14 kişilik bir tören organize eden çiftin nikah şahitliğini ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapılacağı ileri sürüldü.

EZGİ MOLA EŞİ MURAT AKSAKALLI KİMDİR?

Mustafa Aksakalı lüks işletme sahibi bir insanıdır. Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olması ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada etkin bir isim olan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.