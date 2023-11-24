Oyuncu Ezgi Mola doğum yaptı mı, doğurdu mu ve Ezgi Mola'nın bebeğinin ismi nedir merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan Ezgi Mola, ilk bebeğini kucağına aldı. Peki, Ezgi Mola doğurdu mu? Oyuncu Ezgi Mola'nın bebeğinin ismi nedir?

Sayısız projesinin yanı sıra Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezgi Mola, doğum yaptı mı ve Ezgi Mola'nın bebeğinin ismi nedir merak ediliyor. Ezgi Mola doğurdu mu? Oyuncu Ezgi Mola'nın bebeğinin ismi nedir? Detaylar haberimizdedir…

EZGİ MOLA DOĞURDU MU?

Hamile kaldığını öğrendikten sonra reklam çekimi dışında bir projede yer almayan Ezgi Mola, bu süreci evinde geçirdi. Instagram hesabından sık sık takipçilerine "Doğurmadım" diye paylaşımlar yapan Mola, dün akşam saatlerinde bebeğini dünyaya getirdi.

OYUNCU EZGİ MOLA'NIN BEBEĞİNİN İSMİ NEDİR?

Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Merve Dizdar, çiftin hamilelik müjdesiyle ilgili konuşurken bebeğe Can adını vereceklerini ağzından kaçırarak "Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" demişti. İkilinin oğullarına ne isim verdiği ise henüz bilinmiyor.