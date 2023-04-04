Star TV ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çöp Adam'a yeni bir oyuncu geliyor. Başarılı oyuncu Ezgi Çelik, kadroya dahil olarak Tamer'in iş arkadaşı olacak. Çöp Adam dizisini yakından takip edenler ise diziye yeni dahil olacak olan ismi merak ediyor ve araştırıyor. En çok aratılan sorular arasında ise Ezgi Çelik kimdir? Ezgi Çelik kaç yaşında, nereli? Ezgi Çelik hangi dizilerde oynadı? soruları yer aldı.

EZGİ ÇELİK KİMDİR?

Ezgi Çelik, 6 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından kameralar karşısına ilk defa 'Düş Gezginleri' adlı sinema filmi ile geçen Çelik, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kara Yılan, Asi, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Şubat,Gurbet Kuşları, Mavi Ring gibi pek çok yapımda da yer aldı.

Ezgi Çelik