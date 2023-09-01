Ezeli rakipler, Berat Özdemir için karşı karşıya! Milli futbolcu, Türkiye'ye geri dönüyor

Galatasaray ve Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'ta forma giyen Berat Özdemir için harekete geçti. 25 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ve kısa süre içinde temasların başlayacağı iddia edildi.

2021 yılında Trabzonspor'dan Al-Ettifaq'a transfer olan Berat Özdemir, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Arap basınına göre, Beşiktaş ve Galatasaray milli futbolcunun peşinde.

KİRALIK OLARAK TAKIMDAN AYRILABİLİR

Galatasaray ve Beşiktaş, Berat Özdemir'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ve kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı iddia edildi.

1 GOL ATTI

Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibinde 31 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük performans sergiledi.