Ezan okunurken namaz kılınır mı, neden? İstanbul için namaz vakitleri ne zaman?

Müslümanların en çok merak ettiği sorulardan biri de ezan okunurken namaz kılınır mı sorusu. Birçok kişi bu sorunun cevabını araştırıyor. Ezan okunurken genellikle dua edilir veya Kur'an okunabilir, ancak namaz kılınmaz. Namaz kılınması için ezanın bitmesi beklenir ve sonra namaz kılınır. Ezan okunurken namaz kılınır mı, neden?

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

Ezan okunurken namaz kılınmaz. Ezanın okunması, Müslümanların namaz için hazırlanmaları için bir uyarıdır. Namaz kılınması için ezanın bitmesi beklenir. Ezanın bitiminde, Müslümanlar namazlarını kılmak üzere hazırlanır ve namazlarını kılmaya başlarlar. Bu nedenle, ezan okunurken namaz kılınmaz, ancak ezanın bitimini bekledikten sonra namaz kılınabilir.

İSTANBUL İÇİN NAMAZ VAKİTLERİ NE ZAMAN?

Her gün namaz vakitleri değişmektedir. Bu nedenle, namaz vakitleri diyanet tarafından paylaşılıyor. İşte İstanbul için bu haftaki namaz vakitleri: