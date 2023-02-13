Eyyübiye nerede? Eyyübiye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Eyyübiye ilçesi hangi ile bağlı?
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Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Eyyübiye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Eyyübiye nerede? Eyyübiye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Eyyübiye ilçesi hangi ile bağlı?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Şanlıurfa'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi merak edildi. Peki, Eyyübiye nerede? Eyyübiye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Eyyübiye ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...
Eyyübiye, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.
Nüfus: 379.852
Şanlıurfa'da yer alan Eyyübiye ilçesinin nüfusu 379.852'dir.
Eyyübiye, Şanlıurfa iline bağlı bir ilçedir.
Tarihçe
12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Şanlıurfa merkez ilçesinin üçe bölünmesi sonucu ilçe olmuştur.
379.852 kişilik nüfusuyla Şanlıurfa'nın en kalabalık ikinci ilçesidir. İlçe adını İslam dini Peygamberi Eyyub'den almaktadır. Burada hastalığında çile çektiğine inanılan mekanı türbe haline getirilmiştir.