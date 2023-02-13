Eyyübiye nerede? Eyyübiye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Eyyübiye ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Eyyübiye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Eyyübiye nerede? Eyyübiye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Eyyübiye ilçesi hangi ile bağlı?