Eyyamı bahur sıcaklıkları genellikle her yıl Temmuz ayı sonuyla, Ağustos ayının ilk haftasında yaşanıyor. Arap Yarımadası'ndan gelen Eyyam-ı Bahur sıcakları yurt genelinde etkisini hissettireceği öngörülüyor. Vatandaşların ise arama motorlarında en çok arattığı sorguların başında Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman gelecek? Eyyam-ı Bahur sıcakları kaç derecedir? Eyyamı Bahur ne demek? Geliyor. İşte detaylar…

EYYAMI BAHUR SICAKLARI NEDİR?

"Eyyam-ı bahur," diğer adlarıyla "çöl sıcakları," "cehennem sıcakları," ve "Afrika sıcakları," yaz aylarının en sıcak günlerini getiren doğa olayı olarak bilinir. Her yaz döneminde etkisini hissettiren bu sıcak günler, ülkemiz genelinde etkisini göstermeye başlamıştır. Eyyam-ı bahur genellikle Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının başında yaşanmaktadır.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN GELECEK, KAÇ DERECEDİR?

"Eyyamı bahur" olarak bilinen terim, Arapça'dan dilimize geçmiştir ve yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade eder.

Her iki yarımkürede de "eyyamı bahur" yaşanır; Kuzey yarımkürede Temmuz ile Eylül arasında, Güney yarımkürede ise Ocak ile Mart arasında denk gelir.

Bu sıcak günlerin eski bir inanışla Büyük Köpek Takımyıldızı'ndaki Sirius çift yıldızıyla bağlantılı olduğuna inanılırdı. Antik Yunan ve Roma kültürlerinde yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler "dies caniculares" (Köpek Günleri) olarak adlandırılırdı. Çağdaş Avrupa dillerinde de bu terimden türetilen adlar hala kullanılmaktadır. (Örneğin İngilizce: Dog Days, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçede ise "eyyamıbahur" terimi yaygınlığını yitirmiş ve yerini "cehennem sıcakları," "Afrika sıcakları" gibi ifadeler almıştır.

EYYAMI BAHUR NE DEMEK?

Antik Roma kültüründe, "eyyamıbahur" günleri 24 Temmuz-24 Ağustos aralığında kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtalyan kültürlerinde de geçerliydi. Türk kültüründe ise bu günler genellikle temmuz sonundan ağustos ortalarına kadar devam eder.

"Eyyamıbahur" günleri, kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir ve kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlama olasılığı artar. Enerji hatlarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ve demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi hayatını kaybetmiştir.