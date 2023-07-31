Sıcaklıkların birkaç gündür mevsim normallerinde seyrettiği Türkiye, çarşamba gününden itibaren eyyam-ı bahurun etkisine giriyor. Birçok ilde termometreler 40 dereceyi görmesi bekleniyor. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor?

Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor? merak ediliyor. Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek. Arama motorlarında ise Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor? soruları araştırılıyor.

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

TÜRKİYE'DE EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sıcaklıkların birkaç gündür mevsim normallerinde seyrettiği Türkiye, çarşamba gününden itibaren eyyam-ı bahurun etkisine giriyor. Birçok ilde termometreler 40 dereceyi görmesi bekleniyor. Vatandaşlara uyarılarda bulunan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbullular eyyam-ı bahur sıcaklarında nemden bunalacak" dedi.