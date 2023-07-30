Halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen "eyyam-ı bahur" İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Bu nedenle Eyyam-ı Bahur nedir? Sorusu merak ediliyor. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne demek, ne anlama geliyor?

Eyyam-ı Bahur nedir? Sorusu, artan sıcaklıklar nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen "eyyam-ı bahur" etkisini göstermeye başladı. Ülke geneli bu haftadan itibaren, eskilerin deyimiyle eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına girecek. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne demek, ne anlama geliyor?

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.