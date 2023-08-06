İstanbul'da devam eden Eyyam-ı Bahur sıcakları, vatandaşları ve turistleri zor durumda bırakıyor. Bu nedenle Eyyam-ı Bahur ne zaman? Sorusu da bu sıcakların ne zaman sona ereceğini merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, Eyyam-ı Bahur ne zaman? Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcakları hangi ayda olur, ne zaman biter?

Eyyam-ı Bahur ne zaman? Sorusu, artan sıcaklıklar nedeniyle merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Sıcaklardan kaçan insanlar gölgelerde dinlenerek serinlemeye çalışıyor. Eyyam-ı Bahur sıcakları vatandaşları etkisine almaya devam ediyor. Peki, Eyyam-ı Bahur ne zaman? Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcakları hangi ayda olur, ne zaman biter?

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN?

Her iki yarımkürede de "eyyamı bahur" yaşanır; Kuzey yarımkürede Temmuz ile Eylül arasında, Güney yarımkürede ise Ocak ile Mart arasında denk gelir.

Megakent İstanbul'da "Eyyam-ı Bahur" sıcakları etkisi devam ediyor. Megakent İstanbul'da "Eyyam-ı Bahur" sıcakları etkisi devam ediyor. Bunaltan sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden Gezi Parkı'nda gölge altında dinlenerek kaçınmaya çalıştı. Kuşlar Gezi Parkı'ndaki fıskiyedeki su havuzu içerisinde serinlerken, fıskiyedeki suyu şişeye dolduran vatandaşlar kafalarından aşağı dökerek serinlemeye çalıştı.