Eyvah Eyvah oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah hangi il, ilçede çekimleri yapıldı?
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Star Tv'de bu akşam Eyvah Eyvah filmi seyirciyle buluştu. Türk sinemasının sevilen komedi filmi Eyvah Eyvah'ın çekim yerleri merak konusu oldu. Peki, Eyvah Eyvah oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah hangi il, ilçede çekimleri yapıldı? İşte detaylar...
Eyvah Eyvah, başrolünde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın yer aldığı 2009 yılı yapımı sinema filmidir. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken Eyvah Eyvah filminin oyuncu kadrosu ve çekimlerinin yapıldığı mekan araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin çekimleri nerede yapıldı merak konusu oldu. Peki, Eyvah Eyvah oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah hangi il, ilçede çekimleri yapıldı? Detaylar haberimizde...
EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?
İstanbul'a gelen, Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin (Ata Demirer) klarnet çalarak geçimini sağlamaktadır ve Hemşire Müjgan'a âşıktır ancak beklenmedik bir olay onu köyünden ayırır. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Hüseyin'e, İstanbul'un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dâhil olacaktır.
Ata Demirer - Hüseyin Badem
Demet Akbağ - Firuzan
Özge Borak - Müjgan
Tanju Tuncel - Hatice Nine
Salih Kalyon - Halil Dede
Şehsuvar Aktaş - İrfan
Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler
Meray Ülgen - Ali Rıza Şeker
Tarık Ünlüoğlu - Edremit
Caner Alkaya - Melek
Hande Dane - Sema
Alican Yücesoy - İbrahim
Okan Çabalar - Berber Murat
Bican Günalan - Ramiz
Şener Kökkaya - Belediye Başkanı
Ayşenil Şamlıoğlu - Necla
Teoman Kumbaracıbaşı - İspanyol
Münir Canar - Yakup
Serra Yılmaz - Mersedes
Burak Yıldız - Fuat Şeker
Ali Savaşçı - Fatih
Tevfik Yapıcı - Muharrem
Selçuk Uluergüven - Davut
Cengiz Bozkurt - Halit
Beyti Engin - Kasap