Star Tv'de bu akşam Eyvah Eyvah filmi seyirciyle buluştu. Türk sinemasının sevilen komedi filmi Eyvah Eyvah'ın çekim yerleri merak konusu oldu. Peki, Eyvah Eyvah oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah hangi il, ilçede çekimleri yapıldı? İşte detaylar...

Eyvah Eyvah, başrolünde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın yer aldığı 2009 yılı yapımı sinema filmidir. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken Eyvah Eyvah filminin oyuncu kadrosu ve çekimlerinin yapıldığı mekan araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin çekimleri nerede yapıldı merak konusu oldu. Peki, Eyvah Eyvah oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah hangi il, ilçede çekimleri yapıldı? Detaylar haberimizde...

EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

İstanbul'a gelen, Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin (Ata Demirer) klarnet çalarak geçimini sağlamaktadır ve Hemşire Müjgan'a âşıktır ancak beklenmedik bir olay onu köyünden ayırır. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Hüseyin'e, İstanbul'un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dâhil olacaktır.

Ata Demirer - Hüseyin Badem

Demet Akbağ - Firuzan

Özge Borak - Müjgan

Tanju Tuncel - Hatice Nine

Salih Kalyon - Halil Dede

Şehsuvar Aktaş - İrfan

Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler

Meray Ülgen - Ali Rıza Şeker

Tarık Ünlüoğlu - Edremit

Caner Alkaya - Melek

Hande Dane - Sema

Alican Yücesoy - İbrahim

Okan Çabalar - Berber Murat

Bican Günalan - Ramiz

Şener Kökkaya - Belediye Başkanı

Ayşenil Şamlıoğlu - Necla

Teoman Kumbaracıbaşı - İspanyol

Münir Canar - Yakup

Serra Yılmaz - Mersedes

Burak Yıldız - Fuat Şeker

Ali Savaşçı - Fatih

Tevfik Yapıcı - Muharrem

Selçuk Uluergüven - Davut

Cengiz Bozkurt - Halit

Beyti Engin - Kasap