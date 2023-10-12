Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi?

Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrolde olduğu Eyvah Eyvah filmi 2009 yılında çekildi. Trakya'nın bir köyünde yaşayan saf ve temiz genç Hüseyin'in bir olay sonucu İstanbul'a gidişi ile hayatı değişir. Çılgın şarkıcı Firuzan, Hüseyin'in tk destekçisidir. Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah filmi konusu nedir? Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? İşte detaylar...

Eyvah Eyvah nerede çekildi? yönetmenliğini Hakan Algül'ün yürüttüğü filmin senaryosunu Ata Demirer kaleme aldı. 26 Şubat 2010 yılında vizyona giren Eyvah Eyvah filminde Salih Kalyon, Meray Ülgen, Bülent Şakrak gibi isimler de yer alıyor. Eyvah Eyvah filmi hakkında Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? ayrıntılı bilgi haberimizde...

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında ve aynı zamanda İstanbul'da çekildi. Filmin galası da Çanakkale Ezine'de gerçekleşti.

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU

Hüseyin, Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet ve Müjgan... Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul'a gelen Hüseyin'e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul'un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan'ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Klarnet çalarak hayatını sürdüren Hüseyin'in yolu İstanbul'a düşer ve işler bu noktada karışır. 2010 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Meray Ülgen, Bülent Şakrak, Tanju Tuncel, Hande Dane, Şehsuvar Aktaş, Bican Günalan, Özge Borak, Alican Yücesoy, Can Kahraman.