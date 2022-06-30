Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi ilde? Eyvah Eyvah 3 konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı, hangi şehir ve ilçede çekildi?
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Eyvah Eyvah 3 filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Eyvah Eyvah film serisinin sonuncusu olan Eyvah Eyvah 3 'ün çekildiği yer merak konusu oldu. Peki, Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı, hangi il ve ilçede çekildi? İşte detaylar...
30 Haziran Perşembe akşamı Star Tv ekranlarına gelecek olan Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından araştırılmakta. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmin ilk iki serisi de kısa sürede beğeni toplamıştı. 2014 yılı yapımı filmin senaristliğini ve başrolünü ise Ata Demirer üstleniyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları! Eyvah Eyvah 3 nerede, ne zaman çekildi?
Eyyvah Eyvah 3, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerinde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2013 yapımı Türk komedi filmi.
Başarılı yerli komedi filmi Eyvah Eyvah 3, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.
Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.
Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar. İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.
Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.
Ata Demirer – Hüseyin Badem
Demet Akbağ – Firuzan
Özge Borak – Müjgan Badem
Serra Yılmaz – Mercedes
Salih Kalyon – Halil
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
Beyti Engin – Kasap
Cengiz Bozkurt
Şener Kökkaya
Tanju Tuncel
Meray Ülgen
Caner Alkaya
Şehsuvar Aktaş
Hazım Körmükçü
Hande Dane
Elif Erdoğan
Özkan Çınarlı
Murat Serezli
Kahraman Sivri
Selahattin Taşdöğen
Yeşim Ceren Bozoğlu
Naci Taşdöğen
Durul Bazan
Erkan Can
Onur Buldu
Onur Atilla
Selçuk Borak
Ergün Kuyucu
Cenk Tunalı