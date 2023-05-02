Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Eyyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı?

Bugün Star TV'de Eyyvah Eyvah 3 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Eyyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Eyyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Eyyvah Eyvah 3 nerede çekiliyor? Eyyvah Eyvah 3 konusu nedir? İşte detaylar...

Eyyvah Eyvah 3, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerinde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2013 yapımı Türk komedi filmi. Eyyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Eyyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı?

EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

Büyük aşkı Müjgan'la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır. Bunu kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer – Hüseyin Badem

Demet Akbağ – Firuzan

Özge Borak – Müjgan Badem

Serra Yılmaz – Mercedes Melahat

Salih Kalyon – Halil

Tarık Ünlüoğlu – Edremit

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol İsmail

Beyti Engin – Kasap

Cengiz Bozkurt

Şener Kökkaya

Tanju Tuncel

Meray Ülgen - Ali Rıza

Caner Alkaya

Şehsuvar Aktaş

Hazım Körmükçü

Hande Dane

Elif Erdoğan

Özkan Çınarlı

Murat Serezli

Kahraman Sivri

Selahattin Taşdöğen - Eczacı

Yeşim Ceren Bozoğlu

Naci Taşdöğen

Durul Bazan - Çanlı

Erkan Can

Onur Buldu

Onur Atilla - Midyeci

Selçuk Borak

Ergün Kuyucu

Cenk Tunalı

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Başarılı yerli komedi filmi Eyvah Eyvah 3, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.