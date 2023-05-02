Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Eyyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı?
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Bugün Star TV'de Eyyvah Eyvah 3 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Eyyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Eyyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Eyyvah Eyvah 3 nerede çekiliyor? Eyyvah Eyvah 3 konusu nedir? İşte detaylar...
Eyyvah Eyvah 3, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerinde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2013 yapımı Türk komedi filmi. Eyyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Eyyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı?
Büyük aşkı Müjgan'la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır. Bunu kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.
Ata Demirer – Hüseyin Badem
Demet Akbağ – Firuzan
Özge Borak – Müjgan Badem
Serra Yılmaz – Mercedes Melahat
Salih Kalyon – Halil
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol İsmail
Beyti Engin – Kasap
Cengiz Bozkurt
Şener Kökkaya
Tanju Tuncel
Meray Ülgen - Ali Rıza
Caner Alkaya
Şehsuvar Aktaş
Hazım Körmükçü
Hande Dane
Elif Erdoğan
Özkan Çınarlı
Murat Serezli
Kahraman Sivri
Selahattin Taşdöğen - Eczacı
Yeşim Ceren Bozoğlu
Naci Taşdöğen
Durul Bazan - Çanlı
Erkan Can
Onur Buldu
Onur Atilla - Midyeci
Selçuk Borak
Ergün Kuyucu
Cenk Tunalı
Başarılı yerli komedi filmi Eyvah Eyvah 3, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.