Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kim? İşte, Eyvah Eyvah 2 oyuncu kadrosu ve özeti!

Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvah Eyvah 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvah Eyvah 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler ve Eyvah Eyvah 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

İlk filmde aşık olduğu kızı (Özge Borak Şakrak) istemek için Firuzan ile (Demet Akbağ) Geyikli'ye doğru yola çıkan Hüseyin'i (Ata Demirer), Eyyvah Eyvah 2'de de binbir macera bekliyor! Firuzan'ın birkaç günlük ziyareti Kuzey Ege'de uzun bir maceraya dönerken, Hüseyin'in Müjgan'a kavuşup kavuşamayacağının cevabı da bu maceraya bağlı. Filmin çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de, Çanakkale, Geyikli ve Bozcaada'da yapılıyor.

EYVAH EYVAH 2 KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 7 Ocak 2011 Cuma

Senaryo: Ata Demirer

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI

Demet Akbağ Rolü : Firuzan

Ata Demirer Rolü : Huseyin Badem

Özge Borak Rolü : Müjgan

Salih Kalyon Rolü : Halil Dede

Tanju Tuncel Rolü : Hatçe Nine

Ayşenil Şamlıoğlu

Caner Alkaya

Okan Çabalar

Bican Günalan

Bülent Şakrak

Ali Savaşçı

Şehsuvar Aktaş

Edip Tepeli

Göktay Tosun

Meray Ülgen

Tevfik Yapıcı

Neslihan Aka

Haberler.com - Gündem