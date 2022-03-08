Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kim? İşte, Eyvah Eyvah 2 oyuncu kadrosu ve özeti! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kim? İşte, Eyvah Eyvah 2 oyuncu kadrosu ve özeti!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kim? İşte, Eyvah Eyvah 2 oyuncu kadrosu ve özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eyvah Eyvah 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eyvah Eyvah 2 konusu, özeti ve Eyvah Eyvah 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eyvah Eyvah 2 filminin detayları…

Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvah Eyvah 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvah Eyvah 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler ve Eyvah Eyvah 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

İlk filmde aşık olduğu kızı (Özge Borak Şakrak) istemek için Firuzan ile (Demet Akbağ) Geyikli'ye doğru yola çıkan Hüseyin'i (Ata Demirer), Eyyvah Eyvah 2'de de binbir macera bekliyor! Firuzan'ın birkaç günlük ziyareti Kuzey Ege'de uzun bir maceraya dönerken, Hüseyin'in Müjgan'a kavuşup kavuşamayacağının cevabı da bu maceraya bağlı. Filmin çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de, Çanakkale, Geyikli ve Bozcaada'da yapılıyor.

Yönetmen: Hakan Algül

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 7 Ocak 2011 Cuma

Senaryo: Ata Demirer

  • Demet Akbağ Rolü : Firuzan
  • Ata Demirer Rolü : Huseyin Badem
  • Özge Borak Rolü : Müjgan
  • Salih Kalyon Rolü : Halil Dede
  • Tanju Tuncel Rolü : Hatçe Nine
  • Ayşenil Şamlıoğlu
  • Caner Alkaya
  • Okan Çabalar
  • Bican Günalan
  • Bülent Şakrak
  • Ali Savaşçı
  • Şehsuvar Aktaş
  • Edip Tepeli
  • Göktay Tosun
  • Meray Ülgen
  • Tevfik Yapıcı
  • Neslihan Aka

Haberler.com - Gündem

Eyvah Eyvah, , Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title