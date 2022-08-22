İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nerede? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu olanakları!

Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nerede? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...

EYÜPSULTAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU

İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:

Özel İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 7 katttan oluşmaktadır.

EYÜPSULTAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU NEREDE?

Alibeyköy (Emniyettepe Mahallesi), Mehtap Caddesi No : 15-17, 34060 Eyüpsultan/İstanbul

EYÜPSULTAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU NASIL GİDİLİR?

Özel İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Yurdumuz İETT' nin 36T, 38G, 399B ve 47 numaralı birçok hattın geçmiş olduğu Bilgi Üniversitesi Otobüs Durağına yürüme mesafesindedir.

Öğrencilerimiz bu hatları kullanarak Şişli, Taksim, Eminönü ve Beşiktaş başta olmak üzere İstanbul'un dört bir yanına ulaşabilmektedir.

EYÜPSULTAN KIZ ÖĞRENCİ İMKANLARI

BİNADA ;

Bilgisayar Odası

Çalışma ve Çizim Odası

Kütüphane

Çamaşırhane ve Ütü Odası

Hobi Mutfağı

Valiz Odası

Aktivite Odası

Spor Salonu

24 Saat Kamera Sistemi

24 Saat Sıcak Su

Su Deposu

Temizlik Hizmeti

Jenaratör

24 Saat Güvenlik Hizmeti

Yangın Merdiveni

Turnike

Yemekhane/Mutfak

Asansör

Mescid

Revir

Otopark

Hamam

Sauna

ODALARDA;

Kesintisiz İnternet

Banyo ve Tuvalet

Baza Yatak

Ranza Yatak

Soyunma Dolabı

Komodin

Sandalye

Çalışma Masası

Kitaplık

Buzdolabı

Klima

Televizyon

Duman & Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi

DİĞER;

İdari Ofisler

Ziyaretçi Bekleme Alanı

Güvenlik Odası

Sistem Odası

Fuaye Alanı

Danışma Bankosu

Depo

ODA SAYISI : 115

Sosyal Çevre

Yurt çevresindeki restoranlar, marketler ve alışveriş merkezleri öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.

Eyüpsultan'da bulunan Bilgi Üniversitesi Enerji Müzesi, Feshane, Pierre Loti gibi ziyaret edilecek yerler birçok sanatsal, kültürel, eğlence ve tarihi yapılarıyla hoşça vakit geçirebilme imkanı sunmaktadır.

Sağlık

Özel İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerimiz olası bir hastalık ya da acil durumda Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca yurdun bulunduğu bölgede birçok eczane yer almaktadır.