Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nerede? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
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İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nerede? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu nerede? Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...
İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:
Özel İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 7 katttan oluşmaktadır.
Alibeyköy (Emniyettepe Mahallesi), Mehtap Caddesi No : 15-17, 34060 Eyüpsultan/İstanbul
Özel İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Yurdumuz İETT' nin 36T, 38G, 399B ve 47 numaralı birçok hattın geçmiş olduğu Bilgi Üniversitesi Otobüs Durağına yürüme mesafesindedir.
Öğrencilerimiz bu hatları kullanarak Şişli, Taksim, Eminönü ve Beşiktaş başta olmak üzere İstanbul'un dört bir yanına ulaşabilmektedir.
BİNADA ;
- Bilgisayar Odası
- Çalışma ve Çizim Odası
- Kütüphane
- Çamaşırhane ve Ütü Odası
- Hobi Mutfağı
- Valiz Odası
- Aktivite Odası
- Spor Salonu
- 24 Saat Kamera Sistemi
- 24 Saat Sıcak Su
- Su Deposu
- Temizlik Hizmeti
- Jenaratör
- 24 Saat Güvenlik Hizmeti
- Yangın Merdiveni
- Turnike
- Yemekhane/Mutfak
- Asansör
- Mescid
- Revir
- Otopark
- Hamam
- Sauna
ODALARDA;
- Kesintisiz İnternet
- Banyo ve Tuvalet
- Baza Yatak
- Ranza Yatak
- Soyunma Dolabı
- Komodin
- Sandalye
- Çalışma Masası
- Kitaplık
- Buzdolabı
- Klima
- Televizyon
- Duman & Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi
DİĞER;
- İdari Ofisler
- Ziyaretçi Bekleme Alanı
- Güvenlik Odası
- Sistem Odası
- Fuaye Alanı
- Danışma Bankosu
- Depo
ODA SAYISI : 115
Sosyal Çevre
Yurt çevresindeki restoranlar, marketler ve alışveriş merkezleri öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.
Eyüpsultan'da bulunan Bilgi Üniversitesi Enerji Müzesi, Feshane, Pierre Loti gibi ziyaret edilecek yerler birçok sanatsal, kültürel, eğlence ve tarihi yapılarıyla hoşça vakit geçirebilme imkanı sunmaktadır.
Sağlık
Özel İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerimiz olası bir hastalık ya da acil durumda Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca yurdun bulunduğu bölgede birçok eczane yer almaktadır.