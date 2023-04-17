BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Eyüpsultan elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Eyüpsultan'da meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Eyüpsultan elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Eyüpsultan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

Eyüpsultan elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Eyüpsultan'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Eyüpsultan elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Eyüpsultan elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Eyüpsultan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

EYÜPSULTAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?



BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;