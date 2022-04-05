Eyüpsultan'da Teravih namazı sonrası şerbet ikramı - Haberler

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Eyüpsultan'da Teravih namazı sonrası şerbet ikramı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Eyüpsultan'da Teravih namazı sonrası şerbet ikramı Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde teravih namazı sonrası vatandaşlara şerbet ikramında bulunuyor.

Eyüpsultan'da Teravih namazı sonrası şerbet ikramı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde teravih namazı sonrası vatandaşlara şerbet ikramında bulunuyor.

Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan şerbet dağıtımını yeniden hayata geçiren Eyüpsultan Belediyesi, her akşam farklı bir camide şerbet dağıtıyor. Topçular Hicret Camii'nde kılınan teravih namazı sonrası da görevliler cemaate bardaklara doldurdukları şerbeti ikram ettiler. Kendilerini ikram edilen şerbeti tadan vatandaşlar, eski bir geleneğin yeniden canlandırılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ettiler.

Teravih Namazı sonrası şerbet ikramlarının 11 ayın sultanı Ramazan'a haz bir özellik olduğunu belirten Başkan Deniz Köken ise, "Biz Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımıza Ramazan'ın o manevi iklimini Eyüpsultan'da dolu dolu yaşatmak istiyoruz. Bunun için Ramazan'ın o eski geleneklerini hatırlatmak için çocuklara özel Hacivat - Karagöz, meddah ve orta oyunu gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Şerbet dağıtımıyla da Osmanlı döneminin o eşsiz lezzetini vatandaşlarla buluşturmak, hatırlatmak istedik" dedi.

Eyüpsultan'da Teravih namazı sonrası şerbet ikramı

Eyüpsultan'da Teravih namazı sonrası şerbet ikramı

Eyüpsultan'da Teravih namazı sonrası şerbet ikramı

İhlas Haber Ajansı / Genel

Genel, Yerel, Haberler

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