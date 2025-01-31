Eyüpsultan'da ne oldu? 17 yaşındaki çocuk ailesini öldürdü!

Eyüpsultan'da yaşanan korkunç aile katliamı, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 17 yaşındaki genç, cinnet getirerek aynı evde yaşadığı annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla öldürdü. Olayın nasıl gerçekleştiği ve gencin bu vahşi saldırıyı neden gerçekleştirdiği merak konusu oluyor. Eyüpsultan'daki trajik olayın ardından vatandaşlar, "17 yaşındaki çocuk ailesini neden öldürdü?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Eyüpsultan'da ne oldu?

EYÜPSULTAN'DA NE OLDU?

Eyüpsultan'da cinnet getirip aynı evde yaşadığı annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla öldürerek firar eden evin oğlu Bursa'da yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'ta meydana gelmiş, 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve babaanne 71 yaşındaki Fatma İnce ikamet ettikleri evde ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda aileyi öldüren kişinin evin oğlu B.Y. olduğu ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ ŞAHIS YAKALANDI MI?

Annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdükten sonra firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa'da yakalandı.