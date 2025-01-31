UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Eyüpsultan'da ne oldu? 17 yaşındaki çocuk ailesini öldürdü!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cinnet getirip aynı evde yaşadığı ailesini öldüren genç Bursa'da yakalandı. Olayın ne zaman ve nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. vatandaşlar, Eyüpsultan'da yaşanan bu olayın detaylarını araştırıyor. Peki, 17 yaşındaki çocuk ailesini neden öldürdü, ne oldu?

Eyüpsultan'da yaşanan korkunç aile katliamı, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 17 yaşındaki genç, cinnet getirerek aynı evde yaşadığı annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla öldürdü. Olayın nasıl gerçekleştiği ve gencin bu vahşi saldırıyı neden gerçekleştirdiği merak konusu oluyor. Eyüpsultan'daki trajik olayın ardından vatandaşlar, "17 yaşındaki çocuk ailesini neden öldürdü?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Eyüpsultan'da ne oldu?

EYÜPSULTAN'DA NE OLDU?

Eyüpsultan'da cinnet getirip aynı evde yaşadığı annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla öldürerek firar eden evin oğlu Bursa'da yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'ta meydana gelmiş, 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve babaanne 71 yaşındaki Fatma İnce ikamet ettikleri evde ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda aileyi öldüren kişinin evin oğlu B.Y. olduğu ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da ne oldu? 17 yaşındaki çocuk ailesini öldürdü!

17 YAŞINDAKİ ŞAHIS YAKALANDI MI?

Annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdükten sonra firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa'da yakalandı.

Eyüpsultan'da ne oldu? 17 yaşındaki çocuk ailesini öldürdü!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
img

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
img

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.