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Eyüpsultan'da kardan kadına makyaj yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Selim Bayraktar - Genel
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Eyüpsultan'da kardan kadına makyaj yaptılarİSTANBUL İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışını fırsat bilen Birsen Pala, evinin önünde kardan kadın yaptı.

İSTANBUL (İHA) - Eyüpsultan'da kardan kadına makyaj yaptılar

İSTANBUL İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışını fırsat bilen Birsen Pala, evinin önünde kardan kadın yaptı. Kardan kadına makyaj yapan Pala, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası bu durumu fırsata çeviren Birsel Pala, Eyüpsultan'da oturduğu evin bahçesine kardan kadın yaptı. Pala, kardan kadına kendi makyaj malzemelerini kullanarak makyaj da yaptı. Birsel Pala, renkli görüntülerin yaşandığı anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Eyüpsultan'da kardan kadına makyaj yaptılar

Eyüpsultan'da kardan kadına makyaj yaptılar

Eyüpsultan'da kardan kadına makyaj yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Genel

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