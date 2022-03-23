Eyüpsultan Belediye Başkanı kim? Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Eyüpsultan Belediyesi hangi partiden?

Eyüpsultan Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar

yapılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Eyüpsultan Belediye Başkanı kimdir? Eyüpsultan

Belediye Başkanı Deniz Köken hangi partili?

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 yılında Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan

sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak

başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim

alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.

1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan

Deniz Köken, aynı zaman da Eyüp Musiki Vakfının da Kurucuları arasında yer alıyor.

1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife

Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Deniz Köken, 2004-2009

yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2009-2014 yılları arasında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz

Köken, 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği

görevini üstlenirken aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

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