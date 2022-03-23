Eyüpsultan Belediye Başkanı kim? Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Eyüpsultan Belediyesi hangi partiden?
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı hakkında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken hangi partili ve Eyüpsultan Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Eyüpsultan Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar
yapılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken gündemin en çok merak edilen
isimlerinden biri oldu. Peki, Eyüpsultan Belediye Başkanı kimdir? Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken hangi partili?
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN KİMDİR?
1964 yılında Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan
sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak
başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.
1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim
alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.
1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan
Deniz Köken, aynı zaman da Eyüp Musiki Vakfının da Kurucuları arasında yer alıyor.
1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife
Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.
2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Deniz Köken, 2004-2009
yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.
2009-2014 yılları arasında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz
Köken, 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği
görevini üstlenirken aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.