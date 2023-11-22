Eyüpsultan Alibeyköy'de Otomobil Kazası

Eyüpsultan Alibeyköy'de otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, başka bir araca ve dükkanlara çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, esnaf büyük panik yaşadı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, önce başka bir araca ardından dükkanlara çarptı. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Korku doku anlar kameralara yansırken, kaza nedeniyle ise esnaf büyük panik yaşadı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Karadolap yönünden otomobiliyle seyreden genç sürücü, sola dönüş yapmak istedi. O esnada sağından seyreden araca çarpan genç sürücü, kaldırma çıktı. Otomobil ardından dükkanların önündekilere çarparak saksıları paramparça etti.

Ortalığı savaş alanına çevirdi

Feci kaza kameralara yansırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayın ardından birçok yere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki esnaf ise büyük panik yaşadı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. - İSTANBUL