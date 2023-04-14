İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Zafer Turan ile de vedalaşan Eyüpspor, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirdi. Eyüpspor yeni teknik direktörü bir süredir konuşuluyor ve merak ediliyordu. Peki, Eyüpspor yeni teknik direktörü kim? Eyüpspor'un yeni teknik direktörü kim oldu?

Bir anda tepetaklak olan Eyüpspor'dan kendi taraftarına önlem! Artık yorum yapamıyorlar

1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için için görüşmeler geçekleştiriyordu. 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için kimin görev alacağı merakla Eyüpspor yeni teknik direktörü kim? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılıyordu. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkaran Eyüpspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Peki, Eyüpspor yeni teknik direktörü kim? Eyüpspor'un yeni teknik direktörü kim oldu?

EYÜPSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getirdi. Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kulüp olan Eyüpspor ile ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkaran Eyüpspor, 1. Lig'de 3. sırada yer alıyor. 2. sırada yer alan Rizespor ile puanı aynı olan İstanbul ekibinin maç fazlası bulunuyor.