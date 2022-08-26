Eyüpspor - Y.Malatyaspor ne zaman, hangi kanalda? Eyüpspor - Y.Malatyaspor maçı şifresiz mi?

Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Eyüpspor - Y.Malatyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Eyüpspor - Y.Malatyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.