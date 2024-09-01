Eyüpspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Eyüpspor ve Trabzonspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, ligin 4. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Eyüpspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?