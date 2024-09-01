Eyüpspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, ligin 4. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Eyüpspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor- Trabzonspor maçı 1 Eylül Pazar (bugün) oynanacak.

EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 4. Hafta karşılaşması Eyüpspor- Trabzonspor maçı bein sports ekranlarında naklen yayınlanacak.