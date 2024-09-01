Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, ligin 4. haftasında Trabzonspor'u Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk etti. Eyüpspor- Trabzonspor maçının kaç kaç bittiği merak ediliyor. Futbol severler, maç hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti!

EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki İkas Eyüpspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Emre Akbaba ceza yayından şutunu çekti. Trabzonsporlu oyunculara çarpan topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza sahası içi sol çaprazından vuruş yaptı. Uğurcan Çakır'ın çıkardığı topu Eren Elmalı kornere gönderdi.

16. dakikada Cihan Çanak'ın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Draguş, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

23. dakikada Umut Meraş'ın indirdiği topa Ahmed Kutucu, ceza sahası dışı sol çaprazından sert bir vuruş yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu güvenli bir şekilde kontrol etti.

51. dakikada sol kanatta 3 rakibinden sıyrılan Enis Destan, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer çeldi.

65. Midtsjö'nün pasında sol kanatta topla buluşan Umut Meraş, içeriye orta açtı. Thiam'ın altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Eyüpspor lehine verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Thiam'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seşlar, Mendy'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti ve Seşlar'a hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇINDAN KARELER