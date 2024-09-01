EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ

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EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 4. Hafta karşılaşması, Eyüpspor- Trabzonspor maçı Bein sports ekranlarında naklen yayınlanacak.

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BEIN SPORT ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4